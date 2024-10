Draft da NBA – Classe de 2025 tem talento de sobra

O famoso clichê “a classe do Draft da NBA deste ano é a melhor dos últimos tempos” pode ser aplicado sem medo em 2025. Depois do pouco hype de 2024, o recrutamento do ano que vem tem talento de sobra. Sem exagero, pelo menos cinco prospectos têm potencial para se tornar astros na NBA. Ou seja, algo que vi poucas vezes desde quando comecei a cobrir o Draft (2011). Na sequência, vamos falar um pouco desse quinteto especial.

O jogador mais midiático da classe é Cooper Flagg. O ala de 17 anos vai atuar pela prestigiada Universidade Duke nesta temporada, após liderar a Montverde Academy a uma campanha de 30-0 e ao título nacional no high school.

Mas, durante a offseason, ele chamou a atenção nos treinos da seleção dos EUA que serviram de preparação para as Olimpíadas de Paris. Flagg foi um dos atletas convidados e roubou a cena nas atividades. Além disso, ele impressionou os grandes astros da NBA. Confira o que Kevin Durant falou sobre o prodígio, eleito o melhor jogador do basquete colegial na última temporada.

“Cooper é fantástico. Mais do que isso, é um garoto que só vai ficar melhor com mais experiência. Tem só 17 anos de idade, afinal. Mesmo assim, ele veio aqui e jogou quase como um veterano. Não deixou transparecer emoção, só profissionalismo. Esse é um bom sinal. Quando você tem 2,08m de altura, mas se move pela quadra como Cooper, e joga com os seus instintos, o céu é o limite. Então, se você treinar e ser consistente na busca pelo seu melhor, estamos vendo só o começo. Enfim, eu acho que esse menino pode ser um dos melhores jogadores da NBA por uns 15 anos”, reconheceu o ala do Phoenix Suns.

Flagg, acima de tudo, é um defensor espetacular. Versátil, consegue marcar todas as posições em quadra. Dono de um QI de basquete acima da média e atleticismo de elite, o novo astro de Duke é capaz de fazer de tudo um pouco em quadra (dribla, passa, arremessa e defende). Tem um potencial tremendo como passador. Se ele melhorar como criador do próprio arremesso… Talento geracional. Um Scottie Pippen do basquete moderno.

Além de Flagg, outros três nomes chamam a atenção na classe do Draft 2025 da NBA. Dois deles atuarão juntos pela Universidade Rutgers: o ala Ace Bailey e o combo guard canhoto Dylan Harper, ambos com 18 anos. O primeiro se destaca pela combinação de tamanho (2,08m), explosão, criação do próprio arremesso e versatilidade defensiva. Mas, por outro lado, Bailey precisa evoluir na tomada de decisões, seleção de arremessos e marcação fora da bola.

Harper, por sua vez, chama a atenção pela visão de quadra privilegiada, habilidade com a bola nas mãos e facilidade de criar no pick-and-roll. Fora os atributos físico-atléticos de elite. No entanto, ele precisa melhorar o arremesso do perímetro. Mas, assim como Bailey, Harper tem um talento ofensivo especial. Ambos são capazes de pontuar nos três níveis.

Bailey é comparado a Tracy McGrady, Paul George e Jayson Tatum. Harper, por sua vez, tem muitas semelhanças com o estilo de jogo de James Harden.

Estrangeiros

Dois estrangeiros também se destacam na classe do Draft 2025 da NBA: o bahamense VJ Edgecombe e o francês Nolan Traoré. O ala-armador chamou a atenção no Pré-Olímpico deste ano. Em quatro jogos por Bahamas, ele teve médias de 16,5 pontos, 5,5 rebotes, 3,8 assistências e dois roubos de bola.

Além disso, acertou 57% dos arremessos de quadra e 39% das bolas de três. Eficiente nos dois lados da quadra, e dono de um atleticismo invejável, Edgecombe é simplesmente letal em transição. Olho nele pela Universidade Baylor. Muito competitivo, o jovem de 19 anos lembra Dwyane Wade.

Já Traoré é um armador habilidoso, especialista no pick-and-roll que faz leituras avançadas e ataca muito bem a cesta. Aos 18 anos, ele está chamando a atenção no basquete profissional da França. O armador, então, é o próximo talento da ótima geração francesa. Traoré, aliás, é comparado a Kyrie Irving.

Portanto, esse é apenas uma apresentação dos melhores da classe do Draft 2025 da NBA. Ao longo da temporada, vamos observar o rendimento dos principais prospectos. Assim, chegaremos à cobertura do recrutamento com uma análise mais profunda sobre cada um deles. Mas, hoje, a expectativa é alta, especialmente com relação ao quinteto citado.

