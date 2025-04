“Não sei se Kevin Durant está acima de Nikola Jokic”, diz ex-jogador

Theo Pinson, ex-jogador da NBA, colocou em dúvida se Kevin Durant está acima de Nikola Jokic na lista dos maiores da história. O jogador comparou os astros em seu podcast ToTheBaha. Além disso, afirmou que a decisão é difícil, mas que algumas escolhas na carreira do jogador do Phoenix Suns o atrapalharam.

“Durant é um dos melhores pontuadores da história, com 2.13 metros de altura, pode fazer o que quiser com a bola. De três, média distância e infiltrar. No entanto, Jokic é o melhor pivô que veremos. Ele está na mesma categoria de Stephen (Curry). Isso porque ele vai mudar a forma como os pivôs querem jogar”, disse.

“Eles vão querer arremessar de três, vão querer passar a bola. Pense em (Domantas) Sabonis. Agora ele tenta ter a bola nas mãos, armar o jogo. Isso, então, é por causa de Jokic. E não veremos mais caras como ele. Dessa forma, precisamos colocá-lo nesta mesma categoria. E ele terá quatro prêmios de MVP. Não importa se em 2024/25 ou no ano que vem, ele terá quatro. Por fim, então, é uma decisão difícil”, completou.

Em sua carreira, o jogador do Denver Nuggets foi MVP três vezes. Além disso, tem sete seleções ao All-Star Game, seis indicações para o time ideal da liga, além de um título. Na atual temporada, tem médias de triplo-duplo pela primeira vez na carreira, com 29.7 pontos, 10.2 assistências e 12.8 rebotes.

Já Durant, porém, não fica tão atrás. Ele foi quatro vezes cestinha da NBA, duas vezes campeão, 15 vezes All-Star, 11 vezes esteve em times ideais e duas vezes campeão. Contudo, algumas escolhas da carreira do ala, como ir para o Golden State Warriors, são contestadas e indicadas como elementos que “manchariam” seu legado. Desde sua saída do Warriors, em 2020, o craque nem mesmo voltou a ir para as finais de conferência, aliás.

Vale dizer, porém, que se a discussão entre Kevin Durant e Nikola Jokic já existe hoje, com Durant tendo 36 anos e Jokic 30, ela deve pender para o lado do sérvio nos próximos anos. Afinal, com mais tempo de carreira pela frente e melhorando a cada ano, a tendência é de que as premiações individuais e até títulos fiquem para o seu lado.

No entanto, Durant não pode ser desprezado, mesmo assim. O craque é, afinal, top-6 na história da liga em pontos por jogo, e mesmo após lesões graves conseguiu voltar ao alto nível.

