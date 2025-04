NBA anuncia punição a Ja Morant

De novo. Ja Morant voltou a fazer um gesto polêmico na vitória do Memphis Grizzlies sobre o Miami Heat e a NBA aplicou uma punição ao astro nesta sexta-feira (4). O armador recebeu uma multa de US$75 mil. Isso porque foi a segunda vez na semana que ele fez gestos de arma durante uma partida. A primeira aconteceu na derrota para o Golden State Warriors, na terça-feira (1).

Então, a punição da NBA a Ja Morant vem após um alerta. Afinal, a liga investigou e deu recado ao jogador após o episódio contra o Warriors. Na ocasião, ele e Buddy Hield fizeram gestos de armas com as mãos. No entanto, não houve nenhuma pena.

Ainda no primeiro episódio, a NBA chamou o gesto de “inapropriado”, acrescentando que “Morant foi previamente avisado pela diretoria da liga que esse gesto poderia ser interpretado de forma negativa”.

Já na segunda, vez a diferença é que Ja Morant usou o gesto de armas em direção ao banco do Grizzlies. Além disso, foi após converter uma cesta de três pontos. Por outro lado, contra o Warriors, o sinal foi feito para o banco do adversário e sem um contexto de cesta. Na ocasião, a cena aconteceu após um pedido de tempo.

Contra o Warriors, Buddy Hield e Ja Morant levaram falta técnica pelo gesto. No entanto, diante do Heat, a arbitragem não marcou nada.

Quando restavam cerca de oito minutos para o fim do primeiro quarto contra o Heat, Ja Morant fez cesta e voltou para a defesa comemorando com o gesto. Ele terminou o jogo com 30 pontos, interrompendo uma sequência de quatro derrotas.

Vale lembrar que o craque de Memphis foi suspenso duas vezes pela NBA por exibir uma arma de fogo nas redes sociais. O primeiro incidente ocorreu em março de 2023 durante uma live no Instagram. Na ocasião, Morant estava em uma boate em Denver, após derrota para o Nuggets. Assim, a liga o suspendeu por tempo indeterminado. Mas, a punição acabou durando oito jogos.

Em maio do mesmo ano, Ja Morant foi suspenso de novo. E pelo mesmo motivo. Ele voltou a exibir uma arma em outra transmissão ao vivo pela rede social. Então, sofreu punição e ficou os primeiros 25 jogos da temporada 2023/24 sem atuar por “conduta prejudicial à liga”.

A punição a Morant vem em um importante para o Grizzlies na temporada. Isso porque a franquia demitiu o técnico Taylor Jenkins na última semana. Após mais de seis anos, o treinador deixou a equipe às vésperas da pós-temporada. Além disso, Memphis vinha de sete derrotas nos últimos oito jogos. O revés para o Warriors tinha sido o quarto seguido. Agora, se recuperou com o triunfo sobre o Heat.

A vitória fez com que o time do Tennessee respirasse na briga por classificação direta aos playoffs. Antes da vitória, o time chegou a ficar na oitava posição. Ou seja, iria para o play-in. Agora, com o triunfo, está no sexto lugar da Conferência Oeste. Por fim, são 45 vitórias em 77 jogos.

