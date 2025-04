Astro do Grizzlies, Ja Morant estaria frustrado com o time

De acordo com Ramona Shelburne, Tim MacMahon e Michael C. Wright, da ESPN, Ja Morant estaria frustrado com o time do Memphis Grizzlies. A franquia acabou de demitir o técnico Taylor Jenkins às vésperas dos playoffs, mas isso não teria agradado o armador.

Assim, Zach Kleiman, GM do Grizzlies, falou sobre sua decisão. “Urgência é um princípio nosso”, disse. “Acho que agora teremos uma direção mais clara”. Contudo, após as falas, não esclareceu o que de fato quis dizer. Mas, segundo os jornalista, havia uma mensagem.

“No ataque, o Grizzlies havia se tornado uma espécie de experimento, com vários conceitos ofensivos radicais da Europa. Além disso, havia ideias de espaçamento vindos do hóquei e do futebol. Contudo, foi difícil convencer os jogadores a comprarem o novo estilo”, disseram.

“Um dos responsáveis por trazer isso era Tuomas Iisalo, um técnico finlandês que teve uma ascensão meteórica na Europa ao trazer conceitos ofensivos baseados em esquemas de pick-and-roll, ritmo e rebotes ofensivos. O outro era Noah LaRoche, que o Grizzlies havia recrutado de um cargo de consultor no San Antonio Spurs e encarregado de ensinar um ataque que visava espaçar a quadra sem pick-and-rolls“.

Logo no início da temporada, Ja Morant, principal jogador do time do Grizzlies, foi perguntado como se sentia com o novo esquema, que o colocaria mais sem a bola nas mãos. “Que seja”, ele disse. “O que o técnico quiser, eu vou fazer”.

Em 2024/25, Morant registra as menores médias da carreira em toques na bola, tempo médio de posse e dribles por toque. Seus 22.4 pontos por jogo são sua menor média de pontuação desde 2020/21, sua segunda temporada. Ademais, seu aproveitamento nos arremessos de quadra é o pior da carreira.

No entanto, isso não lhe agradou, e ele se expressou. À medida que o Grizzlies piorava, perdendo seis dos oito jogos após o All-Star Game, a pressão subia.

Então, Jenkins tentou se ajustar e encontrar um meio-termo. Ele passou a usar mais jogadas de pick-and-roll. No dia 7 de março, Morant selou uma vitória fora de casa sobre o desfalcado Dallas Mavericks ao marcar 11 de seus 31 pontos nos últimos seis minutos. Todas as cinco cestas que ele fez na reta final vieram de jogadas de pick-and-roll ou individuais.

“Um pouco do Ja, do velho Ja”, disse Morant no pós-jogo ao descrever aqueles momentos.

O GM do time, porém, não achou que Jenkins poderia ir bem nos playoffs, e decidiu trocar o comando. Contudo, agora, mesmo com a demissão, Morant ainda não estaria satisfeito, segundo a ESPN. Afinal, o jogador ainda quer ver quem será o técnico em definitivo no futuro e, de acordo com os jornalistas, ele quer alguém que se enquadre no seu estilo.

