Steve Kerr volta a se preocupar com Jonathan Kuminga

Após retornar de uma lesão há poucos jogos, Jonathan Kuminga volta a ser uma preocupação para Steve Kerr no Golden State Warriors. O jovem ala ainda é dúvida para o confronto direto dessa terça-feira (1) entre a franquia e o Memphis Grizzlies no Tennessee. O jogador deixou o jogo contra o San Antonio Spurs mais cedo, no último domingo, após uma queda assustadora.

O jogo contra o rival texano foi tranquilo para o time com uma vitória dominante por 148 a 106. Porém, a má notícia ficou por conta do camisa 00 que deixou o duelo após apenas sete minutos na quadra depois de tentar uma infiltração e cair de forma bem dura com a região da pélvis.

Porém, a questão assustou um pouco mais na hora do anúncio do Warriors de que o ala estava fora do resto da partida. Afinal, não foi descrita uma lesão pélvica e sim dores no tornozelo direito. Vale lembrar que ele perdeu 31 jogos e mais de dois meses de ação da temporada 2024/25 por conta de uma grave torção que sofreu nesse mesmo tornozelo.

Publicidade

O ala-pivô havia retornado há pouco tempo, mas disputado todos os últimos nove compromissos da franquia. Ele marcou dez pontos em quase todos eles, exceto com o jogo contra o Spurs onde marcou quatro pontos nos sete minutos que ficou na quadra.

Então, o temor por talvez ter reagravado o problema foi grande em um primeiro momento. Mas ao longo da última segunda-feira (31) uma boa notícia chegou: O problema dele não era o tornozelo.

Leia mais!

O Warriors do técnico Steve Kerr listou Jonathan Kuminga como questionável para o duelo com o Grizzlies nessa terça. E o motivo oficial, por fim, acabou sendo as tais dores na região da pélvis, a parte mais atingida na queda do jogador.

Publicidade

O status de questionável é uma notícia boa em meio ao problema, já que indica que ele pode voltar mais rápido do que as previsões pessimistas indicavam. Porém, o problema não foi irrelevante a ponto de não torná-lo dúvida para o confronto.

Golden State jogará para tentar assumir a quinta posição do Oeste nessa noite, em duelo direto com o atual dono da posição Memphis. A franquia do Tennessee está em queda nas últimas partidas, o que inclui aliás, a demissão do técnico Taylor Jenkins.

Publicidade

Os comandados de Steve Kerr, por outro lado, seguem crescendo na tabela. É verdade que algumas derrotas ocorreram desde que Stephen Curry também sofreu uma contusão, mas o craque já voltou e o Warriors venceu seus últimos dois compromissos.

O duelo também é vital na tabela, já que em caso de derrota, a equipe pode cair para a oitava posição, entrando em um empate triplo com Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves, deixando a zona direta para os playoffs. Cada vitória vale no duro Oeste e Golden State pode ter que vencer Memphis sem o reforço de Kuminga nessa noite.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA