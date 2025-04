Após viagem invicta, Celtics fica perto de igualar recorde do Warriors na NBA

O Boston Celtics ficou um passo mais perto de igualar um recorde da NBA que pertence ao Golden State Warriors nessa segunda-feira. A equipe venceu o Memphis Grizzlies e, assim, elevou a sua campanha como visitante para 32 vitórias em 39 partidas. Isso não só o faz o melhor time da temporada fora de casa. Se ganhar os dois últimos jogos fora de Boston, os campeões empatam a melhor campanha da história como visitantes.

“Em primeiro lugar, eu diria que o nosso time não é bom fora de casa. Nós somos bons, não importa em que lugar seja. E isso é bem mais do que só mostrar um basquete consistente. Quando você trabalha com o mesmo elenco por muito tempo, eu acho que adquire diferentes qualidades a cada ano. Nessa temporada, em particular, é a postura como visitante que se sobressai”, teorizou o técnico Joe Mazzulla.

A chance de igualar o recorde cresceu depois de uma viagem histórica para a equipe. Foi a primeira vez, afinal, que o tradicional time acabou invicto uma série de seis jogos como visitante. E, com isso, ainda igualou o maior número de vitórias fora de casa em uma temporada na história da franquia. Para Al Horford, apesar dos números inéditos, isso é só a sequência natural do trabalho de Boston.

“Nós estamos bem focados, antes de tudo. Mas, mesmo na temporada passada, a gente já era muito bom fora de casa. Eu sinto que fizemos um bom trabalho controlando o ritmo das partidas como visitante, em especial, durante os playoffs. Então, é a continuidade. Nós vemos que a forma como estamos atuando e algumas das coisas que conseguimos fazer em quadra são especiais”, afirmou o veterano pivô.

Elemento surpresa

Era de se esperar que, no sexto jogo longe de Boston em dez dias, o Celtics precisasse mostrar a força do elenco contra o Grizzlies. Ou seja, tivesse um destaque inesperado. Pois Al Horford foi esse “elemento surpresa”. O veterano iniciou a partida como reserva, mas foi o cestinha do time na vitória com os seus 26 pontos. Foi a sua maior marca em uma partida, aliás, desde o primeiro jogo das finais de 2022.

“Al foi incrível hoje. Ele nos manteve no jogo nos momentos mais duros e, depois, acertou grandes arremessos no segundo tempo. Nós jogamos a partir da sua energia. É o cara mais velho do elenco, mas, ao mesmo tempo, foi o nosso jogador mais enérgico no último jogo de uma viagem tão longa. Certamente, foi uma atuação muito especial”, elogiou o astro Jayson Tatum.

Às vésperas de fazer 39 anos, Tatum sabe que o Celtics sabe que não pode depender de Horford. Ele sabe, no entanto, que a equipe ainda pode contar com o pivô em instantes importantes. “Depois de tantos dias na estrada, a gente precisaria da contribuição de todos para sair de Memphis com uma vitória. Nós precisávamos de uma grande atuação de Al. E foi isso que entregou”, reafirmou o ala.

Guerra!

Chegar perto de igualar o Warriors de 2016, com o recorde de campanha fora de casa da NBA, é um bom sinal para o Celtics. O atual campeão teve uma temporada inconstante, mas chega aos playoffs em alta. São nove vitórias seguidas e 14 resultados positivos nos últimos 15 jogos. Por isso, Tatum comemora que o time esteja crescendo exatamente no instante que planejavam.

“Eu estou com uma ótima sensação sobre essa equipe. Estou otimista, certamente. Nós estamos andando na direção certa, no momento certo. A gente só espera ter todos os jogadores saudáveis e de volta ao time para manter a toada na reta final. Afinal, todo mundo sabe que a guerra está chegando. Está quase na hora!”, alertou o ídolo de Boston.

