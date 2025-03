NBA: Payton Pritchard alcança feito histórico pelo Celtics

Payton Pritchard é um dos destaques do Boston Celtics na NBA. Acompanhado por um quinteto estrelado, o armador é o responsável por liderar a segunda unidade do técnico Joe Mazulla. Desse modo, é um dos favoritos ao prêmio de melhor reserva da temporada.

Em meio à corrida pela honraria, Pritchard alcançou um feito histórico pelo Celtics. Na última quarta-feira (26), ele atingiu mil pontos saindo do banco, na atual campanha. De acordo com o Celtic Stats, só outros três jogadores atingiram a marca na história da franquia: Kevin McHale, Ricky Davis e Malcolm Brogdon.

McHale, aliás, venceu o prêmio de melhor reserva da NBA duas vezes pelo Celtics. Brogdon, enquanto isso, conquistou a honraria no ano em que atingiu o feito, em 2023. Desse modo, Pritchard caminha para ser mais um jogador de Boston a ganhar a premiação.

Isso explica os números impressionantes do armador ao longo da temporada. Afinal, ele está com médias de 14,2 pontos por jogo (recorde na carreira), convertendo 46,6% dos arremessos de quadra. Além disso, ele tem um aproveitamento de 41,3% nas bolas de três, mesmo aumentando seu volume de arremessos.

Falando em bolas de três, Payton Pritchard já converteu 237 na temporada, em 72 jogos, o que o coloca como quarto jogador no quesito em uma única temporada da NBA na história do Celtics. Os três jogadores à sua frente são todos titulares, incluindo Derrick White, que está a apenas cinco cestas de três de quebrar o recorde da franquia.

Em comparação com o restante da NBA, Pritchard tem o quinto maior número de cestas de três nesta temporada. No entanto, todos os jogadores à sua frente tentaram pelo menos 625 arremessos de três, enquanto ele tem apenas 574 tentativas. Ou seja, ele está fazendo uma temporada histórica.

Seu principal concorrente para o prêmio de melhor reseva é Malik Beasley. O ala-armador do Detroit Pistons está com médias de 16,2 pontos por jogo e convertendo 42,1% dos arremessos de três.

Depois de marcar 27 pontos contra o Pistons em dezembro, Pritchard disse que não está obcecado com o prêmio de melhor reserva. Mas, isso não significa que ele não gostaria de vencer.

“Não é algo em que eu realmente pense. Se eu tiver a sorte de vencer, acho que será um reflexo do trabalho duro que tenho feito. Isso significa que ajudei minha equipe vindo do banco e estou fazendo meu trabalho em alto nível… Se eu vencer ou não, isso não muda nada para mim. Vou continuar fazendo o que estou fazendo. Mas, sim, seria uma honra”, disse o armador.

Payton Pritchard, que já foi visto como um jogador secundário no elenco, agora se tornou peça essencial na busca do Celtics pela supremacia na NBA. Depois de conquistar o seu 18º título, na última temporada, o time de Boston busca ser o primeiro a ser campeão de forma consecutiva desde o Golden State Warriors, há sete anos.

