Após atropelo, Kevin Durant enaltece Celtics contra o Suns

O Phoenix Suns de Kevin Durant chegou em bom momento para o duelo com o Boston Celtics, na última quarta-feira (26), mas foi derrotado. Mesmo atuando fora de casa, o atual campeão não teve problemas para lidar com o adversário e impôs um atropelo de 132 a 102. Agora, a equipe celta está embalada a poucas semanas dos playoffs da NBA.

O craque de Phoenix foi o cestinha de seu time com 30 pontos marcados. Ainda assim, Phoenix foi derrotado de forma dura para o candidato ao bicampeonato. Para o camisa 35, apenas uma prova do quão forte é Boston.

“Acho que ficou muito claro quem é o melhor time depois desse jogo. De vez em quando a melhor explicação que você pode dar é que um time é melhor que o seu. Não importa o quanto você jogue ou a química que você tenha. Um time pode simplesmente ser melhor que o outro independente do momento que ambos vivem. Então, acho que esse foi o caso hoje, jogamos contra um time que é melhor do que nós”, admitiu o ala.

A equipe da casa já começou o jogo em dificuldades. Afinal, com menos de cinco minutos jogados, Boston já vencia por 21 a 9. O Suns até cresceu ao longo do primeiro período e terminou a parcial apenas quatro pontos atrás, enquanto conseguia acompanhar a produção ofensiva dos rivais. Porém, já no segundo quarto o jogo se tornou um atropelo, e Boston nunca mais cedeu chances a Phoenix.

Além de Kevin Durant, o principal pontuador do Suns foi Devin Booker com apenas 14 pontos. Fora eles, o único que chegou a dois dígitos foi o pivô Nick Richards.

Enquanto isso, Boston teve 30 pontos de Kristaps Porzingis, 24 para Jaylen Brown e outros quatro jogadores com mais de dez pontos. Aliás, todo o time titular marcou pelo menos 16 ao longo do jogo. Vale lembrar que Jayson Tatum não atuou por conta de uma lesão no tornozelo.

Para Durant, o segredo está em Porzingis que mudou os rumos de Boston na campanha passada e, agora, está saudável a caminhos dos playoffs de 2025.

“É um time difícil de defender. Eles nos fizeram lutar nessa noite. Eles geram desequilíbrios importantes com Kristaps Porzingis, então é difícil. Sempre que você troca a marcação, um cara pequeno está o marcando, e ele pode punir tanto do perímetro como do aro. Como eu disse, eles são um time de basquete melhor. E por fim, ainda tiveram uma grande noite”, concluiu.

Apesar da dura derrota para o Celtics, o Suns de Kevin Durant vinha de uma sequência de quatro vitórias seguidas e cinco nos últimos seis jogos. Com a temporada chegando ao fim, a equipe ocupa a décima posição do Oeste. Portanto, ocupa a última vaga para o play-in, mas com a mesma campanha que o Dallas Mavericks.

Boston, por outro lado, chegou ao 12° triunfo nos últimos 13 jogos e segue embalado com a aproximação dos playoffs no Leste.

