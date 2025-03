Novo dono do Celtics falou com Brad Stevens antes de fechar compra

O novo dono do Boston Celtics teve uma conversa com o GM Brad Stevens antes de fechar o negócio. Bill Chisholm, que fechou um acordo recorde para a história dos esportes americanos na compra do atual campeão da NBA, falou sobre alguns bastidores da negociação. Isso também incluiu conversas com os grandes astros Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Em entrevista, o novo proprietário revelou sobre o que mudará com sua chegada e o que ele já está fazendo em meio à transição de donos que Boston passará. No entanto, ele não pretende mudar o que está funcionando.

“Me sinto muito bem. É uma sensação incrível estar aqui e agora fazer parte de todo esse projeto. Espero poder contribuir, pelo menos em uma pequena parte para o futuro da franquia. Mas nesse momento, o mais importante é manter o fluxo natural das coisas. Já conversei com Brad Stevens, quero manter tudo o que ele tem feito, quero que ele continue tomando suas decisões. Se eu puder ajudá-lo de alguma forma, farei o que estiver ao meu alcance”, afirmou.

Além do papo com Stevens, ele também revelou conversa com Brown e Tatum. Mas tudo na mesma questão abordada com o GM: manter o que está dando certo no atual campeão da NBA.

“Falei com eles também, e foi um pouco do mesmo na verdade. No que eles quiserem que eu ajude, estarei aqui. Acho que no fim, eu não quero tomar o tempo de ninguém e nem tumultuar as coisas. Afinal, todos eles estão em um trabalho importante, os playoffs estão chegando. Então, continue o trabalho e se precisar de alguma coisa, me avise”, concluiu Chisholm.

O novo dono do Boston Celtics de Brad Stevens, Jayson Tatum e Jaylen Brown, quebrou recordes com a compra da franquia. Afinal, pagou US$6.1 bilhões para obter o time, que ficou a venda durante a offseason após o título de 2023/24.

A marca superou as vendas de Phoenix Suns (US$4 bilhões), que era a maior da história da NBA. Além disso, também superou o valor da venda do Washington Commanders da NFL (US$6.05 bilhões), que era o maior negócio de todas as grandes ligas esportivas dos EUA.

Um detalhe importante em tudo isso, é que Celtics e Commanders não foram listados entre as franquias mais valiosas dos esportes americanos em estimativas recentes. Ou seja, o tamanho dos negócios das ligas aumentou muito nos últimos anos. O Golden State Warriors (US$8.8 milhões) lidera a NBA, enquanto o Dallas Cowboys (US$10.1 milhões) lidera a NFL, de acordo com a revista Forbes.

O antigo dono da franquia de Boston, Wyc Grousbeck, comprou a franquia por US$360 milhões em 2002. Então, seu lucro foi gigantesco na venda da franquia.

Vale citar que o Celtics fechou várias extensões de contrato antes da venda. Isso inclui os maiores contratos da história da NBA atualmente com os astros Brown e Tatum, além de valores altos para Jrue Holiday e Derrick White.

