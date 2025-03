NBA: Venda do Celtics bate recorde nos esportes americanos

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Boston Celtics, atual campeão da NBA, bateu recorde nos esportes americanos após venda por US$6.1 bilhões. O Symphony Technology Group adquiriu a franquia de Massachusetts nesta quinta-feira (20), superando os US$6.05 bilhões do Washington Commanders, da NFL.

O valor da venda do Celtics impressiona, pois foi comprado em 2002 por Wyc Grousbeck e Steve Pagliuca por US$360 milhões. Ou seja, cerca de 17 vezes acima. Além disso, superou a do Phoenix Suns, quando Mat Ishbia comprou por US$4 bilhões.

Pouco tempo depois de conquistar o 18° título na história da NBA, o Celtics anunciou a venda de uma das franquias mais vencedoras dos esportes dos EUA. Nesta quinta-feira, Pagliuca confirmou, em suas redes sociais, o negócio. Mas lamentou o fato de não ter sido selecionado para comprar a parte de Grousbeck.

“Desde que Grousbeck anunciou a venda do Celtics há nove meses, eu tentei de todas as formas fazer uma oferta para comprar o time. Além disso, consegui novos parceiros, com muitos recursos, para fazer com que a gente conseguisse competir, mesmo pagando todas as multas que a NBA tem sobre superar os valores do teto salarial. Nós tínhamos todas as grantias financeiras para isso, mas ficamos tristes por sabermos que não fomos selecionados para o novo processo”, disse Pagliuca.

Sob seu comando, o Celtics foi campeão da NBA duas vezes. Primeiro, em 2008, contra o Los Angeles Lakers. Por fim, em 2024, o time bateu o Dallas Mavericks na decisão.

De acordo com Charania, Grousbeck vai continuar como CEO até 2027/28, algo que a família desejava desde o anúncio da venda do Celtics. Em novembro, ele confirmou que ainda gostaria de vender a franquia, mas com planos de seguir no comando até 2028.

Mas o novo grupo que vai assumir o Celtics tem um grande problema para resolver nos próximos anos na NBA. Isso porque o time vai pagar mais de US$500 milhões entre salários e multas. Será o primeiro ano do acordo supermax de Jayson Tatum, que vai começar a ganhar US$54 milhões em 2025/26 e vai chegar a US$71.4 milhões em 2029/30.

Com 18 títulos na NBA, o Celtics perde apenas para o New York Yankees (MLB), com 27, e Montreal Canadiens (NHL), com 24.

Times mais caros em vendas nos esportes americanos

Boston Celtics (NBA): US$6.1 bilhões

Washington Comanders (NFL): US$6.05 bilhões

Denver Broncos (NFL): US$4.65 bilhões

Phoenix Suns (NBA) e Mercury (WNBA): US$4 bilhões

New York Mets (MLB): US$2.4 bilhões

Brooklyn Nets (NBA): US$2.35 bilhões

Carolina Panthers (NFL): US$2.275 bilhões

Houston Rockets (NBA): US$2.2 bilhões

