Stephen Curry e Celtics lideram vendas de produtos da NBA

Stephen Curry e Boston Celtics lideram a preferência dos fãs na NBA. De acordo com a NBAStore, o astro do Golden State Warriors e o atual campeão da NBA ficaram nos primeiros lugares de vendas de camisas e produtos oficiais. Os números levaram em consideração a primeira metade da temporada 2024/25.

É a terceira vez seguida que Curry lidera a lista de camisas mais vendidas da NBA. Aos 36 anos, o astro está na reta final de sua carreira. No entanto, ainda entrega números dignos de um astro. Na temporada, ele tem médias de 22.6 pontos, 6.3 assistências e 4.9 rebotes, além de 40.7% dos três pontos.

A segunda posição é do seu maior rival: LeBron James. Assim como o camisa 30, LeBron James ainda produz números de um dos melhores da liga. Aos 40 anos, ele tem médias de 23.7 pontos, 8.9 assistências e 7.7 rebotes. Junte isso ao fato dele estar no Los Angeles Lakers, para se manter em alta entre os fãs.

As demais posições contam com jovens estrelas da NBA. Jayson Tatum, por exemplo, aparece em terceiro. Jalen Brunson vem na sequência, em sua segunda aparição na lista, graças à mais uma grande temporada pelo New York Knicks. Em quinto, por fim, vem o fenômeno Victor Wembanyama, ainda em seu segundo ano na liga.

O ranking ainda tem estreantes: Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves; Shai-Gilgeous Alexander, do Oklahoma City Thunder; e Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers. Algo que prova a renovação de ídolos por parte da base de fãs da NBA.

Por fim, LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, é o único dos nomes que não será titular no All-Star Game. Embora preferência entre os fãs, o armador ficou de fora por conta dos votos da mídia e jogadores.

Desse modo, veja as camisas mais vendidas entre os jogadores da NBA.

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyXUQ sales from the first half of the 2024-25 season! pic.twitter.com/HMVMTULxJt — NBA (@NBA) January 24, 2025

Enquanto Stephen Curry lidera entre os jogadores, o Boston Celtics tem a preferência entre as equipes da NBA. É a primeira vez, inclusive, que a franquia ocupa a primeira posição no ranking. Parte disso é pela conquista recente do título em 2024, com um quinteto estrelado: Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Derrick White e Kristaps Porzingis.

Nas posições seguintes, os grandes centros dos EUA ainda mostram sua força. Não à toa, o top-5 tem Los Angeles Lakers, New York Knicks, Golden State Warriors e Chicago Bulls.

Já a ascensão do Cavaliers é reconhecida com a sexta posição. A franquia, afinal, tem a melhor campanha da NBA e é liderada por um jovem elenco, com Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen.

Portanto, veja o top-10 de equipes com mais produtos vendidos na NBA.

The NBA's top-selling team merchandise list… based on https://t.co/I0ypSvyXUQ sales from the first half of the 2024-25 season! pic.twitter.com/lYT6kUrISQ — NBA (@NBA) January 24, 2025

