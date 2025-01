NBA Trade deadline 2025: mercado, trocas e rumores

A trade deadline 2025 da NBA está chegando, então vamos analisar tudo o que acontece no mercado de trocas e seus rumores. Aqui, vamos repercutir tudo o que vem sendo especulado nos últimos dias, quem está perto de sair e quem pode chegar.

Novela Jimmy Butler

Enquanto o astro Jimmy Butler volta a ser suspenso, o mercado de trocas da NBA tenta entender se os rumores sobre o Phoenix Suns são os mais precisos. Isso porque depende da saída de Bradley Beal para acontecer. Do contrário, Butler não chega ao Suns. Não existe outra hipótese. Então, vamos aos fatos.

Primeiro, o ala já não tem mais clima para ficar no Miami Heat. Apesar de ele dizer que seu problema é com a direção, suas atitudes em quadra dão um sinal diferente. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, o jogador está deixando seus colegas “na mão”.

Nos últimos cinco jogos, ele tentou dez arremessos ou menos em quatro deles. No período, o ala não passou de 57 pontos, 42 tentativas de arremessos e 14 lances livres. Ou seja, são números que Butler não tinha desde 2013, seu segundo ano na NBA.

Então, ali já era. Butler não quer jogar no Heat, enquanto o time não tem a necessidade de fazer a troca. Pat Riley, presidente da equipe, não se importa muito se o jogador sair de graça ao fim da temporada. Ao mesmo tempo, se isso acontecer, ele tem mercado na NBA para receber acima de US$50 milhões em 2025/26?

A resposta é não. Ninguém teria espaço para tal, exceto um ou outro time que não esteja competindo por título. Além disso, só via trocas. Neste caso, ele teria de manter sua opção e, depois, sair. Não é impossível, mas é uma situação bem difícil.

Times que desejam trocas por Butler na NBA

Além do Phoenix Suns, o Houston Rockets tem interesse. Mas o Suns parece estar mais pronto para uma troca. Afinal, fez uma negociação com o Utah Jazz por escolhas de Draft justamente para repassar as picks ao Miami Heat.

Então, é quase certo que se Butler sair em troca até a trade deadline, será para Phoenix.

Mas o ponto é: precisa que Bradley Beal abra mão da cláusula de trocas na NBA e aceite o que o mercado apresenta, enquanto o Milwaukee Bucks aparece nos rumores como o principal candidato. De acordo com John Gambadoro, da Arizona Sports FM, Beal vai aceitar e já conversou com a diretoria do Suns.

No entanto, seu agente desmentiu. Vale lembrar que o representante de Jimmy Butler também desmentiu, mas jogador e time confirmaram.

Por fim, Butler gostaria de jogar por qualquer time, exceto o Memphis Grizzlies, além do Heat.

Wizards prepara “barca”

O Washington Wizards deve participar de algumas trocas no mercado da NBA, enquanto os principais rumores apontam para Kyle Kuzma e Jonas Valanciunas. Embora o primeiro não esteja tendo um grande ano, ele tem talento suficiente para ajudar um novo time. Já o lituano é alvo do Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e até Memphis Grizzlies.

No entanto, ele não é a primeira opção de ninguém. Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, é o grande nome.

Quanto a Kuzma, ele já esteve perto de sair em troca para o Dallas Mavericks há um ano, mas ele não quis. Sacramento Kings é opção, assim como um time que ninguém esperava: o Cleveland Cavaliers.

O Cavs quer um ala para jogar ao lado de Evan Mobley, enquanto o time poderia oferecer, além de escolhas de Draft, Georges Niang e Isaac Okoro.

Além de Kuzma e Valanciunas, é possível/provável que Malcolm Brogdon, Marvin Bagley e Richaun Holmes estejam de saída do Wizards.

Lakers quer pivô, mas quem pode chegar?

Vários nomes apareceram recentemente nos rumores de trocas da NBA para o Los Angeles Lakers, enquanto o mercado aponta que o time vai fazer algo. Já fez ao fechar negociação por Dorian Finney-Smith, mas pivô é a meta.

Nikola Vucevic, Jonas Valanciunas, Robert Williams, Nic Claxton…

Agora, Walker Kessler, do Utah Jazz, é o nome da vez. De acordo com Shams Charania, da ESPN, é um negócio difícil. A direção do Jazz é conhecida por endurecer nas trocas com qualquer outro rival na NBA.

Por outro lado, Williams ainda pode ser possível. Assim como Jerami Grant. Mas o time de Los Angeles teria de abrir mão de vários jogadores para poder receber os dois, como Gabe Vincent e Rui Hachimura. Jarred Vanderbilt, que volta de lesão, também poderia sair no negócio.

Cam Johnson é alvo de vários times

Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Golden State Warriors e Houston Rockets estão entre alguns times que gostariam de contar com os serviços de Cam Johnson. No entanto, outras equipes poderiam surgir no mercado de trocas da NBA, como Indiana Pacers, Denver Nuggets e Dallas Mavericks.

O Brooklyn Nets deseja jogadores jovens e escolhas de Draft. Então, para que o Kings tente qualquer negócio com o Nets, é necessário enviar o calouro Devin Carter, além dos que já vinha tentando enviar (Trey Lyles e Kevin Huerter).

Enquanto isso, o Nets também deve trocar jogadores como Day’Ron Sharpe e D’Angelo Russell. O time ainda quer “piorar” o elenco para seguir em seu tank.

Bucks teria mais interesse em Zach LaVine do que em Bradley Beal

O Milwaukee Bucks está pronto para seguir em frente sem Khris Middleton, mas a ideia de ter Zach LaVine pode funcionar mais do que por Bradley Beal. Apesar de Beal supostamente gostar de Milwaukee, a direção está pensando ainda no que fazer.

A única chance de Jimmy Butler ir para o Suns pasa pela saída de Beal. Então, caso o Bucks não queira o ala-armador, um outro time teria de aparecer. Neste caso, o Chicago Bulls.

Mas o Bulls gostaria de ter Beal? É outro problema que pode acontecer, pois o time de Chicago não quer jogadores mais velhos. É algo a ser analisado nos próximos dias.

Experiência Julius Randle no Timberwolves pode ser curta

Apesar de o Minnesota Timberwolves gostar da ideia de seguir com Julius Randle, a experiência não está funcionando. O Timberwolves não faz boa temporada, após brigar pelo topo do Oeste na última campanha.

Mas a ponto de trocar Randle agora? Talvez.

De acordo com Evan Sidery, da Forbes, Minnesota estaria em busca de um encaixe melhor para o time. No entanto, a equipe também sofreu no primeiro ano quando teve Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns e só funcionou no segundo.

