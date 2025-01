Shaq: “Gostaria de ver Jimmy Butler no Warriors”

Butler está presente em rumores de troca desde a pré-temporada pelo Heat. Na ocasião, falas de Riley indicavam que Miami não renovaria com facilidade o contrato com o ala. Assim, diversas equipes começaram a se movimentar por um negócio pelo astro de 35 anos.

Embora com os rumores, o ano começou e Butler seguiu no Heat. Porém, a relação entre as partes ruiu após os jogos contra New Orleans Pelicans e Indiana Pacers, nos dias 1 e 2 de janeiro. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro ficou chateado com a “implicância dos dirigentes” com a sua falta de empenho dos duelos.

Publicidade

Como reação, Butler enfim oficializou seu pedido de troca em coletiva de imprensa.

Leia mais!

Desde então, alguns times mostram interesse no negócio. Entre elas, de início, esteve o Golden State Warriors. Na busca de fortalecer o elenco, a diretoria pensou em uma proposta pelo astro de 35 anos. Porém, segundo o repórter Anthony Slater, do site The Athletic, a franquia mudou de ideia no início de janeiro.

Publicidade

Conforme o relato de Slater, a prioridade de Golden State é cuidar do futuro pós-Stephen Curry, Draymond Green e Steve Kerr. Assim, a intenção é manter Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga, que seriam envolvidos em uma eventual negociação. Além disso, o Warriors só faria uma investida em uma troca por Jimmy Butler se houvesse um pedido dos líderes do time.

Portanto, outras equipes devem ter mais espaço nas conversas com Miami. O principal rumor, no momento, é em relação ao Phoenix Suns. A troca, porém, depende da vontade de Bradley Beal participar do pacote, uma vez que ele pode vetar qualquer negócio. Além disso, existe a procura por um terceiro time que facilite o negócio.

Publicidade

O Milwaukee Bucks tem surgido como uma espécie de “azarão” na novela. Existem notícias antigas que dizem que o próprio ala deixou claro que não quer jogar lá, mas a franquia ainda mantém algum interesse. De acordo com Brett Siegel, do portal ClutchPoints, Khris Middleton poderia ser uma moeda de troca para o Heat. Entretanto, o negócio é considerado improvável.

Por fim, equipes como Houston Rockets e Dallas Mavericks, que já foram citadas em alguns rumores, não devem fazer troca por Butler.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA