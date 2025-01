Kyrie Irving faz elogios a LaMelo Ball: “Ele pode vencer”

Apesar do ceticismo de muitos em relação ao jogo de LaMelo Ball, Kyrie Irving acredita que o armador do Charlotte Hornets pode vencer na NBA. O jovem armador foi o vencedor do duelo com o astro do Dallas Mavericks na rodada especial de Martin Luther King, na última segunda-feira (20). Como resultado, ganhou elogios do rival após o confronto.

Em coletiva após a partida, Irving ressaltou o talento do camisa 1 do Hornets e destacou o quão importante para a liga é tê-lo saudável.

“Estou muito feliz por ele. Sobretudo, em relação a sua saúde. Afinal, esse é o tipo de jogador que você quer ver em ação o tempo todo. Gosto que ele esteja mostrando ao mundo quem é como jogador de basquete. É um cara único. Então, quero ver esse jovem atingir todo o seu potencial. Além disso, será legal vê-lo responder a todos os céticos que dizem que ele não pode vencer. Sim, ele pode”, afirmou.

De fato, o jogo de Ball é um dos que mais polariza opiniões ao redor de toda a liga. Para muitos, o estilo único do armador é divertido. Ele consegue fazer coisas incríveis em quadra, mesmo que nunca tenha estado em um grande time em Charlotte.

Uma amostra muito clara disso é a votação para o All-Star Game. Mesmo em um time que não vence muitas partidas, é LaMelo quem lidera os mais votados do perímetro do Leste. Ou seja, à frente de nomes como Donovan Mitchell, Damian Lillard, Jalen Brunson e outros que tem uma campanha mais positiva em 2024/25 e nos últimos anos em geral.

Suas médias, de fato, chamam a atenção. São 29.5 pontos, 7.5 assistências, 5.3 rebotes e 1.4 roubo de bola em 34.1 minutos por partida. Nenhum jogador tem mais jogos com pelo menos 20 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e cinco bolas de três ao longo de todo da atual campanha.

Mas o outro lado também é real. Além da falta de talento do time, muitos consideram que o estilo de LaMelo “peladeiro”. A eficiência geralmente não é tão alta e seu volume de arremessos é grande. Por exemplo, ele é o jogador com mais arremessos por minuto em uma temporada desde Wilt Chamberlain nos anos 1960. Enquanto isso, ele acerta 42.2% de seus arremessos de quadra, sendo 33% do perímetro.

Em meio a tantas discussões, ele comanda o melhor momento da franquia na temporada, com quatro vitórias nos últimos cinco duelos. Além disso, vale citar as lesões. Com Brandon Miller fora por um longo período, o trio de jovens formado com o pivô Mark Williams só esteve em quadra junto por 101 minutos em seis jogos em 2024/25.

Fã veterano

Apesar de algumas dúvidas sobre o potencial de LaMelo Ball, Kyrie Irving se mostrou um grande fã do jovem astro.

“O que sinto é que esse garoto vem de uma família de profissionais. Ele tem um bom ‘pedigree’, um grupo unido que o apoia. Então, ele já chegou muito pronto para a NBA e muito confiante. Sou muito fã dele, mesmo sendo tão jovem”, concluiu.

No duelo de segunda-feira, Ball anotou 23 pontos, nove assistências, sete rebotes, um roubo e um toco, enquanto acertou cinco de dez tentativas de três pontos. Irving brilhou ainda mais, mas perdeu. O armador do Mavericks anotou 33 pontos, quatro rebotes, três assistências e três roubos.

