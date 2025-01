Ex-NBA, irmão de LaMelo Ball assina contrato milionário como rapper

Nem sempre um jogador de basquete vai enriquecer somente sendo um astro. O ex-NBA e irmão de LaMelo Ball, LiAngelo Ball, por exemplo, assinou um contrato milionário mesmo longe das quadras. Isso porque, ele se tornou um rapper de sucesso nos EUA. Desse modo, de acordo com Shams Charania, da ESPN, conseguiu um acordo de US$ 13 milhões com a Def Jam e a Universal Music.

“O acordo é aliado em até US$ 13 milhões, com US$ 8 milhões garantidos. Isso dá a Ball total propriedade de sua música e de sua própria gravadora. Além disso, ele lançará uma segunda música em breve, após a estreia de Tweaker”, informou Charania.

LiAngelo é o irmão do meio de Lonzo Ball, do Chicago Bulls, e LaMelo Ball, do Charlotte Hornets. Diferente dos irmãos, porém, ele não conseguiu o mesmo sucesso como jogador de basquete.

Em 2018, por exemplo, ele sequer foi selecionado no Draft da NBA. Entre 2020 e 2022, ainda assim, conseguiu contratos de experiência com Detroit Pistons e Charlotte Hornets. No entanto, jamais se destacou a ponto de alcançar uma vaga em um elenco principal para a temporada regular.

Durante o período, Ball insistiu na carreira de jogador na G League pelo Greensboro Swarm. Entre 2021 e 2023, ele registrou médias de 4.4 pontos, 1.1 rebotes, com 13.1 minutos em 31 jogos na competição.

Sem mais oportunidades, ele decidiu focar na carreira de artista e músico. Em 3 de janeiro, desse modo, o ex-NBA lançou a música “Tweaker”, descrita como uma combinação de rap dos anos 2000 e hip-hop moderno. Em poucos dias, a produção alcançou a marca de 8 milhões de visualizações.

A canção ainda ganhou destaque entre os rapper famosos. Ball, afinal, conseguiu emplacar uma dos top 10 streams nos EUA no Spotify em 8 de janeiro. Além disso, até a semana passada, a música chegou a ficar na quarta posição, ultrapassando hits de Lil Wayne e Kendrick Lamar.

LiAngelo, aliás, não é o primeiro dos irmãos a apostar no rap. Lonzo, por exemplo, chegou a lançar algumas músicas, sendo a “Zo2” a mais famoso. No entanto, nada perto do também irmão de LaMelo Ball, que está conseguindo um contrato milionário, mesmo distante da NBA.

