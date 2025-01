Em reunião com Pat Riley, Jimmy Butler exige troca no Heat

A troca de Jimmy Butler no Miami Heat é um dos movimentos mais aguardados na NBA. No dia 3 de janeiro, o astro oficializou o pedido de saída da franquia, o que forçou sete jogos de suspensão. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, ele ainda está insatisfeito e reforçou o desejo de troca em reunião com presidente Pat Riley

Na reunião, Butler informou que não renovaria seu contrato com Heat. Além disso, afirmou que ativaria sua opção de US$52 milhões em 2025/26 somente como uma manobra para conseguir a troca.

Jimmy Butler está presente em rumores de troca desde a pré-temporada pelo Heat. Na ocasião, declarações de Riley sinalizavam que Miami não renovaria com facilidade o contrato com o ala. Desse modo, diversas equipes começaram a se movimentar por um negócio pelo astro de 35 anos.

Embora com os rumores, a temporada começou e Butler seguiu no Heat. Porém, a relação entre as partes desmourou após os jogos contra New Orleans Pelicans e Indiana Pacers, nos dias 1 e 2 de janeiro. De acordo com Charania, o astro ficou incomodado com a “implicância dos dirigentes” com a sua falta de empenho dos duelos.

Como reação, Butler enfim oficializou seu pedido de troca em coletiva de imprensa.

“O que eu quero ver acontecer? Quero ter minha alegria de jogar basquete de volta. Onde vai acontecer? Não sei, mas vamos descobrir isso em breve. Mas, provavelmente, não posso ter isso aqui”, disse Jimmy Butler. “Eu estou feliz aqui (em Miami), mas fora das quadras. Então, quero voltar a ser dominante e ajudar meu time a vencer. Mas não estou conseguindo fazer isso”, relatou.

No dia seguinte, o Heat tomou a decisão de suspender o astro por sete jogos. No comunicado, a franquia disse: “por meio de suas ações e declarações, ele demonstrou que não quer mais fazer parte desta equipe. Desse modo, ouviremos ofertas”.

Desde então, o Heat tem analisado diversos cenários de trocas. Por fim, ainda de acordo com o jornalista da ESPN, os destinos analisados são Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Houston Rockets. O prazo de troca, porém, se aproxima, com uma proposta podem ser aceita somente até 6 de fevereiro.

Enquanto isso, Butler tem médias de 17.6 pontos, 5.5 rebotes e 4.7 assistências na temporada, além de 55.2% nos arremessos.

