NBA: Liga multa Anthony Edwards de novo

A NBA segue aplicando multas e a vítima da vez da liga foi Anthony Edwards, do Minesotta Timberwolves. Na segunda-feira (13), Adam Silver multou o jovem astro em US$50 mil por um gesto obsceno durante a partida contra o Memphis Grizzlies.

“O armador do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, foi multado em US$50 mil por fazer gestos obscenos direcionados a um oficial de jogo”, anunciou Joe Dumars, vice-presidente executivo e chefe de operações de basquete. “Os incidentes ocorreram quando faltavam 1:26 para o final do terceiro quarto da derrota do Timberwolves por 127 a 125 para o Memphis Grizzlies, no dia 11 de janeiro, no Target Center”.

Edwards já recebeu quatro punições nesta temporada, todas por incidentes entre ele e árbitros. No total, suas multas somam US$210 mil, incluindo uma multa pesada de US$100 mil em dezembro por ter dito que um juiz era “uma merda terrível”.

Adotando uma política mais incisiva com as multas, a liga já arrecadou mais de US$6 milhões só na atual campanha. O principal infrator da liga, além de Anthony Edwards, é Joel Embiid, que já recebeu até mesmo uma multa milionária da NBA. Assim, Adam Silver espera conseguir manter os jogadores mais controlados, punindo-os no bolso.

No entanto, vale sempre dizer que as multas não representam uma porcentagem tão grande do salário dos jogadores. Edwards, nesta temporada, vai receber US$42 milhões somente pelo seu contrato com o Timberwolves. O que já gastou em multas, US$ 210 mil, equivale a 0.05% do montante.

Falando sobre sua performance nas quadras, Edwards tem bom desempenho individual. Embora Minnesota faça grande campanha, com 20 vitórias em 38 jogos, e ocupando a oitava colocação do Oeste, o jogador tem impressionado. Isso porque suas médias são de 25.4 pontos por jogo, com 42.3% de aproveitamento de três pontos em dez tentativas por noite.

Entretanto, a troca de Julius Randle ainda não vingou. O ala-pivô até tem boas performances, mas o Timberwolves sofre no espaçamento de quadra e na defesa. Além disso, Karl-Anthony Towns tem sido um dos melhores jogadores da NBA no New York Knicks, o que levanta questionamentos sobre a troca.

