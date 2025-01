Zach LaVine reage sobre rumores de troca

Zach LaVine voltou a liderar rumores de troca na NBA. Após seguir no Chicago Bulls por mais uma temporada, o ala-armador passou a acumular grandes atuações e atrair o desejo de algumas equipes. Desse modo, sua sequência em Illinois parece mais ameaçada do que nunca.

LaVine, porém, parece não ligar para os rumores. Enquanto lidera o Bulls na temporada, ele afirmou ao jornal Chicago Sun-Times que passou a evitar as notícias relacionadas ao seu nome. Graças a isso, vem tendo os números desta temporada.

“As pessoas estão aí para falar e ter opiniões sobre você. Se não estivesse nesse nível, nem falariam. Porém, tenho feito um trabalho melhor este ano em simplesmente ignorar muito do barulho”, explicou LaVine.

Os rumores de troca de Zach LaVine surgiram há um ano. Em busca da reconstrução, o Bulls buscou interessados em uma troca pelo ala-armador. Porém, até o momento, nenhuma proposta concreta surgiu para forçar a saída da franquia.

As médias de 24 pontos, 4.8 rebotes e 4.4 assistências, no entanto, mudaram o cenário. Em grande temporada, ele voltou a atrair a atenção de outros times. O mais recente foi o Denver Nuggets. De acordo com K.C Johnson, da Chicago Sports Network, o time de Nikola Jokic deseja o reforço do ala-armador.

Porém, o desafio é a necessidade enviar Michael Porter Jr. e também o jovem pivô Zeke Nnaji.

“Bulls e Nuggets já negociam por Zach LaVine. Ainda de forma exploratória. Afinal, existe muito tempo para isso com a trade deadline em fevereiro, mas eles já se conversam”, revelou Johnson. “A grande questão é que Chicago parece não estar interessado em receber o contrato de Zeke Nnaji na troca. Essa é a grande discordância entre eles no momento”.

O Los Angeles Lakers, por sua vez, também monitorou o jogador nas últimas semanas. No entanto, segundo o Sun-Times, também há um desafio: a falta de ativos. Afinal, o time trocou recentemente por Dorian Finney-Smith.

O negócio com o Brooklyn Nets enviou D’Angelo Russell, que era o terceiro maior salário do Lakers no ano. Além disso, Rui Hachimura e Austin Reaves não serão negociados. Desse modo, os ‘maiores contratos’ para o negócio seriam de Gabe Vincent (US$11 mi) e Jarredd Vanderbilt (US$10 mi).

LaVine, enquanto isso, tem um salário de US$ 43 milhões na temporada. O Lakers, por outro lado, estourou o teto salarial e tem a sexta folha mais cara de 2024/25. Portanto, precisaria trabalhar em um pacote para equilibrar os valores, bem como escolhas de Draft.

