Oficial: Luka Doncic está fora da corrida para MVP da NBA

Luka Doncic está oficialmente fora da corrida para o prêmio de MVP da NBA. Isso porque o astro do Dallas Mavericks foi descartado para o confronto contra o Denver Nuggets, neste domingo (12). Portanto, será seu 17º jogo da temporada, número que o invalida de disputar premiações individuais. Afinal, a liga estipulou o mínimo de 65 partidas para que atletas possam estar nas disputas. Antes, o número era de 50 jogos.

Assim, Luka também perderá sua sequência de cinco aparições consecutivas no primeiro time ideal da NBA. O craque se junta a outros grandes jogadores que já estão fora das premiações individuais como Kawhi Leonard, Joel Embiid, Paolo Banchero e Chet Holmgren.

“Acho que isso faz parte da natureza das coisas no momento, com as regras como estão”, disse o técnico do Mavericks, Jason Kidd. “Quando você sofre uma lesão grave, isso pode te tirar dessa disputa, mas sabemos que ele é um dos melhores jogadores. Ele sempre será candidato a MVP”.

Doncic estava com médias de 28.1 pontos, 8.3 rebotes e 7.8 assistências por jogo antes de se lesionar contra o Minnesota Timberwolves, na rodada de Natal. O jogador deixou a arena de muletas e passou por uma ressonância magnética no dia seguinte, que revelou uma distensão na panturrilha esquerda.

Ele será reavaliado no final de janeiro, mas a lesão já o fez perder oito jogos. A temporada 2024/25 de Doncic tem sido marcada por lesões. O armador ficou fora de cinco jogos devido a uma entorse no punho direito, dois jogos por uma contusão no calcanhar esquerdo e um jogo por uma contusão no joelho. Além disso, perdeu todo o período de treinamento e a pré-temporada devido a uma contusão na panturrilha esquerda.

Quando pensamos na frequência com que grandes jogadores têm carreiras atrapalhadas por lesões, o pior já vem na cabeça. Por isso, Doncic e o Mavericks parecem querer se certificar de que o esloveno esteja 100% apto para retornar às quadras e complete todos os processos.

A equipe tem nove vitórias e sete derrotas sem o craque nesta temporada. No entanto, a sequência do Mavs é difícil: Nuggets duas vezes, Oklahoma City Thunder duas vezes, Timberwolves e depois Boston Celtics, no dia 27 de janeiro.

Então, Dallas vai tentar continuar com a boa performance mesmo sem Doncic e enfrentando grandes adversários. Vale dizer, por fim, que Luka Doncic ainda será elegível para os contratos máximos, graças ao fato de ter sido selecionado para o time ideal da NBA nas últimas temporadas, mesmo sem ter sido MVP.

