Ron Holland “diferente” lidera Pistons na Summer League

Com um Ron Holland diferente, mas eficiente, o Detroit Pistons atropelou o New York Knicks na segunda noite da Summer League nessa sexta-feira (11) por 104 a 86. O jogador somou 28 pontos e 11 rebotes, enquanto Daniss Jenkins ficou com 18 pontos. Por outro lado, Pacome Dadiet anotou 17 para o Knicks.

Ron Holland, quinta escolha do Draft de 2024 da NBA, teve muitos problemas com os arremessos de três e, por isso, recebeu muitas críticas. Afinal, com apenas 23.8% de aproveitamento em seu primeiro ano, o jogador não agradou. Nos playoffs, por exemplo, ele atuou por apenas sete minutos por jogo, muito por conta da falta do recurso.

No entanto, parece que as coisas mudaram. Isso porque Ron Holland teve cinco arremessos de três diante do Knicks na Summer League da NBA. Ele acertou quatro das tentativas, embora tenha falhado nos lances livres: oito em 13.

Então, jogando em transição, o Pistons aproveitou os erros de ataque do Knicks na Summer League. Enquanto o time de Detroit fez 25 pontos após os turnovers, o de Nova York anotou apenas 11. Detalhe: a equipe de Michigan teve uma falha ofensiva a mais que o adversário (17 a 16).

O Knicks, enquanto isso, jamais liderou durante o jogo. Ron Holland comandou o Pistons na Summer League. Detroit chegou a abrir 26 pontos no segundo tempo da estreia dos times no torneio, mas a equipe de Nova York cortou a diferença nos últimos minutos, fechando em 18.

(0-1) New York Knicks 86 x 104 Detroit Pistons (1-0)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Pacome Dadiet 17 1 1 0 1 MarJon Beauchamp 15 2 0 0 1 Kevin McCullar 13 6 3 1 0 Tyler Kolek 10 6 8 1 1 Mohamed Diawara 7 7 1 0 0

Três pontos: 6-27 (Devone Grant: 2-2)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Ron Holland 28 11 2 3 1 Daniss Jenkins 18 3 3 1 2 Tolu Smith 16 11 2 1 2 Bobi Klintman 10 8 5 2 1 Chaz Lanier 10 2 4 1 1

Três pontos: 15-33 (Holland: 4-5)

Além da grande exibição de Ron Holland na Summer League, confira, então, os outros jogos da rodada

(0-1) Memphis Grizzlies 78 x 92 Boston Celtics (1-0)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK GG Jackson 16 4 2 0 0 Cam Spencer 15 3 2 0 0 Armando Bacot 14 6 2 0 1 Jaylen Wells 13 3 3 2 1 Aaron Estrada 8 1 0 0 0

Três pontos: 6-29 (Spencer: 2-4)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Walsh 17 3 2 0 0 Charles Bassey 14 11 0 0 2 Hugo Gonzalez 11 4 5 1 2 Kenny Lofton 11 9 2 0 1 Miles Norris 8 5 0 1 1

Três pontos: 9-28 (Gonzalez: 3-5)

(1-0) Atlanta Hawks 105 x 98 Miami Heat (0-1)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Kobe Bufkin 29 3 3 1 2 Jacob Toppin 19 10 2 0 0 Eli John Ndiaye 12 6 2 1 1 Adam Flagler 12 2 2 1 0 Asa Newell 8 8 2 2 0

Três pontos: 7-30 (Bufkin: 2-9)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Kasparas Jakucionis 24 4 4 2 0 Javonte Cooke 18 6 2 1 0 Pelle Larsson 16 2 3 1 0 Kel’el Ware 10 6 0 1 1 Vladislav Goldin 11 1 1 0 0

Três pontos: 13-32 (Cook: 4-8)

(0-1) Utah Jazz 105 x 111 Charlotte Hornets (1-0)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Filipowski 32 6 5 0 1 Walter Clayton 21 6 3 0 1 Cody Williams 21 3 1 1 0 Isaiah Collier 16 6 9 2 0 Adama Sanogo 8 8 3 0 1

Três pontos: 12-38 (Clayton: 4-10)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Liam McNeeley 22 12 6 0 0 KJ Simpson 21 3 5 2 0 Tidjane Salaun 20 7 1 0 0 Jaylen Sims 13 6 2 3 0 Ryan Kalkbrenner 10 5 4 1 3

Três pontos: 10-31 (Simpson: 4-9)

(0-1) Chicago Bulls 72 x 116 Toronto Raptors (1-0)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Javon Freeman-Liberty 21 2 0 1 1 Matas Buzelis 17 5 1 1 2 Noa Essengue 5 3 0 3 1 Yuki Kawamura 3 4 2 1 0 Jahmir Young 6 2 3 1 0

Três pontos: 7-26 (Buzelis: 2-8)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK A.J. Lawson 22 6 2 2 0 Alijah Martin 16 5 5 2 0 Jonathan Mogbo 15 3 2 3 1 Jamison Battle 13 0 1 1 0 Ja’Kobe Walter 12 3 2 1 0

Três pontos: 13-32 (Lawson: 4-8)

(0-1) Washington Wizards 84 x 103 Phoenix Suns (1-0)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyshawn George 24 7 3 3 0 Tre Johnson 18 3 2 1 0 Alex Sarr 15 4 2 1 3 AJ Johnson 11 3 2 1 0 Bub Carrington 4 3 5 2 0

Três pontos: 9-35 (Tre Johnson: 3-5)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Koby Brea 19 3 0 1 0 Ryan Dunn 17 5 4 2 0 Boogie Ellis 16 4 2 0 0 Oso Ighodaro 11 14 2 3 0 Yuri Collins 9 4 6 1 0

Três pontos: 12-30 (Brea: 3-4)

(1-0) Los Angeles Clippers 95 x 92 Houston Rockets (0-1)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Miller 23 11 2 2 1 Cam Christie 21 6 2 2 0 Kobe Brown 14 4 4 2 0 Trentyn Flowers 13 6 1 1 0 Yanic Konan Niederhauser 1 10 0 2 4

Três pontos: 10-38 (Christie: 3-9)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Reed Sheppard 28 8 4 4 3 Kennedy Chandler 22 5 3 1 0 Jermaine Samuels 9 5 0 0 0 N’Faly Dante 9 4 1 2 3 Kevon Harris 8 1 2 4 0

Três pontos: 11-33 (Sheppard: 6-15)

(1-0) Portland Trail Blazers 106 x 73 Golden State Warriors (0-1)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Rayan Rupert 23 9 4 2 0 Caleb Love 18 6 2 1 0 James Bouknight 11 9 4 1 2 Hansen Yang 10 4 5 1 3 Cameron Tyson 12 0 2 0 0

Três pontos: 14-34 (Love: 4-6)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Will Richard 12 4 3 3 1 Jackson Rowe 12 3 1 1 0 Taran Armstrong 10 3 7 4 0 Jaden Shackelford 9 2 1 0 0 Alex Toohey 7 3 1 4 0

Três pontos: 8-36 (Armstrong: 2-4)

