Mavericks acerta retorno de Dante Exum, mas precisa de troca

O Dallas Mavericks vem fazendo uma boa offseason na NBA. Além de selecionar Cooper Flagg no Draft e contratar D’Angelo Russell na agência livre, o time estendeu alguns contratos importantes, como o de Kyrie Irving e Daniel Gafford. O Mavericks ainda acertou a volta de Dante Exum, mas vai precisar de uma troca nos próximos dias.

De acordo com o jornalista Bobby Marks, da ESPN, para o Mavericks assinar com Dante Exum e não ficar acima do segundo nível de multas da NBA, é necessário que alguém saia. E tudo deve acontecer até domingo (6), quando a liga vai abrir, de forma oficial, para assinaturas e outras negociações.

Até então, ainda sem Exum, o Mavericks estava a US$1.6 milhão do limite. No entanto, o ala-armador deve ganhar cerca de US$3.3 milhões. Ou seja, é preciso de um negócio para evitar todas as taxas que a NBA cobra dos times que ultrapassam o segundo apron. Mas mais que isso, o Mavs tem 16 jogadores sob contrato. O máximo permitido é 15.

A saída mais “barata” seria o Mavericks achar um parceiro de troca para Brandon Williams, que vai receber US$2.2 milhões em 2025/26. O problema, entretanto, é que o Mavs não conta com muitos armadores para o início da próxima campanha. Até fechou com Russell, mas Kyrie Irving está fora por um longo período e Spencer Dinwiddie fechou com o Charlotte Hornets. Neste caso, Williams seria a terceira opção.

Mas o técnico Jason Kidd pensa em fazer do ala Cooper Flagg o armador principal até a volta de Irving. E ainda tem o fato de Dante Exum saber fazer a função, eventualmente no lugar de Williams.

Outra solução poderia ser a troca do jovem canadense Olivier-Maxence Prosper, vigésima quarta escolha do Mavericks em 2023. Ele vai receber US$3 milhões na próxima campanha, mas ainda não evoluiu como o time deseja.

Dante Exum começou a carreira na NBA como armador no Utah Jazz, mas após troca para o Cleveland Cavaliers, passou a jogar como ala-armador, posição que manteve no Mavericks. Aos 29 anos, ele vai para a sua terceira campanha no time do Texas.

Exum ficou fora da NBA nas temporadas 2021/22 e 2022/23, antes de assinar com o Mavericks. Até então, o australiano tinha um arremesso de três pouco confiável, que pouco passava dos 30% no Jazz e Cavs. No entanto, após a passagem pelo Barcelona, da Espanha, tudo mudou. Desde que voltou à NBA, ele tem 47.2% de acerto do perímetro.

Seu único problema, no entanto, continua sendo disponibilidade. Isso porque atuou, no total, em 75 jogos pelo Mavs em dois anos. Dante Exum sofreu com várias lesões no período e só conseguiu estrear na última campanha no dia 31 de janeiro. Fez 20 partidas em 2024/25, no total.

Exum ficou com médias de 8.7 pontos e 2.8 assistências em cerca de 18 minutos por noite na última campanha da NBA.

