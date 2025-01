Com Stephen Curry, NBA dilvulga parcial para All-Star Game

Stephen Curry voltou aos favoritos para o All-Star Game da NBA. O astro do Golden State Warriors aparecia em terceiro na primeira parcial divulgada pela liga e corria risco de ficar de fora dos titulares. No entanto, a atualização desta quinta-feira (9) recolocou o camisa 30 entre os principais nomes da Conferência Oeste.

A primeira parcial do All-Star Game da NBA tinha Stephen Curry com 810 mil votos. Assim, Shai Gilgeous-Alexander (1,53 milhão) e Luka Doncic (870 mil) estavam à frente. A lesão do esloveno, no entanto, o fez perder parte do apoio, enquanto o astro do Warriors saltou para 1,36 milhão de votos. Ainda assim, o astro do Oklahoma City Thunder segue na ponta, com 1,8 milhão.

Ainda no Oeste, os favoritos entre alas e pivôs pouco mudaram. Os três primeiros seguem sendo Nikola Jokic, Kevin Durant e LeBron James. Victor Wembanyama, porém, ultrapassou Anthony Davis na parcial recente e saltou para a quarta posição.

Publicidade

No Leste, enquanto isso, Giannis Antetokounmpo lidera com o maior número de votos da NBA. Na segunda atualização, o grego aparece com 2,7 milhões de votos. Depois dele, estão Jayson Tatum e Karl-Anthony Towns.

Por fim, LaMelo Ball é o armador preferido dos torcedores, até o momento. Com 1,4 milhão de votos, ele aparece a frente de Donovan Mitchell e Damian Lillard.

Confira os jogadores mais bem votados na parcial desta quinta-feira (9):

Armadores Oeste

1. Shai Gilgeous-Alexander – 1.811.050 votos

2. Stephen Curry – 1.369.365 votos

3. Luka Doncic – 1.344.205 votos

4. Kyrie Irving – 797.965 votos

5. Anthony Edwards – 657.245 votos

Publicidade

Alas e pivôs Oeste

1. Nikola Jokic – 2.277.723 votos

2. Kevin Durant – 1.983.680 votos

3. LeBron James – 1.981.529 votos

4. Victor Wembanyama – 1.630.948 votos

5. Anthony Davis – 1.528.262 votos

Leia mais!

Armadores Leste

1. LaMelo Ball – 1.490.227 votos

2. Donovan Mitchell – 1.181.310 votos

3. Damian Lillard – 1.019.739 votos

4. Jalen Brunson – 934.860 votos

5. Trae Young – 543.839 votos

Publicidade

Alas e pivôs Leste

1. Giannis Antetokounmpo – 2.721.339 votos

2. Jayson Tatum – 2.224.086 votos

3. Karl-Anthony Towns – 1.872.228 votos

4. Paolo Banchero – 788.502 votos

5. Jaylen Brown – 723.231

Mudanças no formato

Neste ano, o All-Star Game da NBA terá mudanças, mas o sistema de votação continua o mesmo. O jogo, que acontece no dia 16 de fevereiro, vai acontecer em San Francisco.

Agora, os 24 jogadores eleitos por votos dos torcedores e escolha de técnicos estarão divididos em três times no All-Star Game. Será em um formato de semifinais e final. Mas para que a quarta equipe faça parte do jogo festivo, o vencedor do Rising Stars vai enfrentar um deles na primeira fase.

Publicidade

Ou seja, cada time terá oito jogadores no total. No entanto, para a votação, ainda segue como Leste e Oeste. Os dez melhores de cada lado serão titulares, mas serão divididos entre as equipes de Charles Barkley, Kenny Smith e Shaquille O’Neal, da TNT dos EUA. Eles vão fazer uma espécie de Draft no dia 6 de fevereiro, ao vivo.

Então, os dez jogadores que torcedores (peso de 50%), atletas (25%) e imprensa (25%) votarem, serão titulares independentemente dos times que estarão. Outros cinco vão fazer parte dos quintetos iniciais. Nos dias 2, 9 e 16 de janeiro, a NBA vai revelar as parciais. Então, no dia 23, os titulares serão conhecidos. Por fim, os reservas terão seus nomes anunciados no dia 30 daquele mês.

Publicidade

Os jogos terão pontuação máxima de 40. Ou seja, quem atingir a marca na semifinal antes, garante vaga na decisão. O quarto time terá o comando de Candace Parker, ex-jogadora da WNBA e analista da TNT.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA