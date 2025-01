NBA: site lista cinco opções de troca para Warriors

O Golden State Warriors estuda opções de troca na NBA. No momento, o nome mais falado na liga é o de Jimmy Butler, do Miami Heat. No entanto, o negócio deve custar um alto valor e a franquia de San Francisco já não é cotada como uma das favoritas a adquirir o astro. Desse modo, o site ClutchPoints listou cinco opções de negócio para a franquia de San Francisco.

A ideia das sugestão é clara: peças que possam se completar no elenco com Stephen Curry. Embora aos 36 anos, o camisa 30 ainda entrega números de estrela e a franquia deseja fortalecer suas peças para brigar por um título.

Os nomes visam atender aos pontos fracos do Warriors. Na temporada, por exemplo, o time de Steve Kerr está entre as 15 piores eficiências ofensivas. Além disso, é uma das sete piores na taxa de acerto dos arremessos de quadra. Algo inédito ao analisar o história da franquia na NBA.

Nas opções, o site ainda evitou incluir nomes ‘inegociáveis’. O GM Mike Dunleavy Jr., afinal, já sinalizou que não deseja envolver Andrew Wiggins. Além disso, a crescente de Jonathan Kuminga também o faz um nome fora do mercado de trocas. Desse modo, foram envolvidos nas sugestões somente contratos expirantes, jovens com pouco espaço e capital de Draft.

Por fim, nomes estrelados não foram incluídos. O time de San Francisco, por exemplo, já esteve envolvido em rumores por Brandon Ingram, Zach Lavine e Zion Williamson. Porém, sem ativos suficientes, os atletas não devem ser trocados para Golden State até o prazo de 6 de fevereiro.

Diante disso, veja cinco opções de troca para o Warriors na NBA:

Troca com o Jazz

Mesmo sem Lauri Markkanen no mercado, o Warriors ainda pode negociar com o Utah Jazz. Neste caso, não por uma estrela, mas para fortalecer as opções do banco de reservas. Os alvos sugeridos são Jordan Clarkson e Walker Kessler. Veja a oferta:

Warriors recebe: Jordan Clarkson e Walker Kessler

Jazz recebe: Dennis Schroder, Moses Moody, uma escolha de primeira rodada e duas escolhas de segunda

Troca por Nikola Vucevic

O Warriors já sinalizou o interesse em Nikola Vucevic. O pivô está a meses disponível no mercado pelo Chicago Bulls e pode contribuir para a melhora nos arremessos. Na temporada, por exemplo, ele tem média de 42.4% dos três pontos, sendo um dos melhores espaçadores da sua posição. Assim, a oferta seria:

Warriors recebe: Nikola Vucevic e Torrey Craig

Bulls recebe: Moses Moody, Kevon Looney e uma escolha de segunda rodada

Troca com o Hornets

O Charlotte Hornets está longe da disputa pela pós-temporada. Desse modo, é a equipe deve começar em breve a ouvir propostas por alguns de seus jogadores complementares. São os casos de Seth Curry e Nick Richards. O primeiro poderia ajudar nos arremessos, enquanto o segundo no garrafão. Confira a oferta:

Warriors recebe: Seth Curry e Nick Richards

Hornets recebe: Kevon Looney e duas escolhas de segunda rodada

Troca entre quatro equipes

A quarta sugestão mantém Richards e Curry no pacote. Porém, adiciona outras duas equipes nas negociações para a chegada de Jonas Valanciunas ao Warriors. O pivô lituano está no Washington Wizards, mas deve sair até o prazo de trocas. Se Golden State buscá-lo, ele pode ser uma grande adição ao garrafão. Veja a oferta:

Warriors recebe: Jonas Valanciunas, Nick Richards e Seth Curry

Hornets recebe: Kevon Looney e duas escolhas de segunda rodada do Warriors

Wizards recebe: Ousmane Dieng e duas escolhas de segunda rodada do Thunder

Thunder recebe: Gary Payton II

Última opção

Por fim, a última das opções de troca para o Warriors na NBA segue uma ideia similar às anteriores. Novamente com quatro equipes, o negócio garantiria ao Warriors a dupla Curry e Richards. Porém, Aaron Nesmith seria a terceira peça. Para isso, a sugestão do site é que Golden State faça parte das negociações entre Indiana Pacers e Brooklyn Nets por Cam Johnson. Desse modo, a oferta seria:

Warriors recebe: Aaron Nesmith, Nick Richards e Seth Curry

Pacers recebe: Cam Johnson, Kevon Looney e Lindy Waters III

Nets recebe: Obi Toppin, Gary Payton II, duas escolhas de primeira rodada e uma de segunda rodada

Hornets recebe: Isaiah Jackson, Gui Santos e três escolhas de segunda rodada

