Steve Kerr revela “crise de confiança” do Warriors na NBA

O técnico Steve Kerr já não consegue esconder: o Golden State Warriors vive uma crise na temporada da NBA. A equipe sofreu a segunda derrota seguida em casa nessa terça-feira, contra um desfalcado Miami Heat, por 16 pontos de diferença. Foi o 15o resultado negativo nos últimos 21 jogos e, com isso, o time caiu para a 10a posição do Oeste. O treinador admite que a atuação resume o péssimo momento do elenco.

“Eu esperava mais energia do nosso time. Mas, para ser sincero, acho que sofremos com uma crise de confiança no momento. Dá para ver e sentir. Não me importo em errarmos arremessos, mas isso não pode afetar a nossa defesa e atitude em quadra. Nós estamos para baixo agora. No entanto, não se pode deixar a decepção ditar a sua abordagem da partida”, apontou o treinador, depois da derrota por 114 a 98.

O Warriors permitiu que o Heat abrisse vantagem de dígitos duplos durante o primeiro tempo. Mas mostrou reação na volta dos vestiários. O time reduziu a diferença e quase chegou ao empate no começo do último período. O que aconteceu, no entanto, foi uma sequência de nove pontos dos visitantes para reabrir frente e garantir a vitória. O que incomodou Kerr, em particular, foi a falta de luta do time em momentos chave.

Publicidade

“Se as coisas estão ruins, a gente não pode sentir pena de nós mesmos. Isso vale dentro de quadra e na vida. Aliás, temos que fazer o oposto: trazer mais fogo, ser mais firmes. Temos que competir mais do que os nossos rivais, pois, ao natural, as coisas não estão funcionando. Isso foi o mais decepcionante, em síntese, na nossa atuação. Não tivemos espírito competitivo – e, sem isso, não temos nada”, concluiu o ex-atleta.

Leia mais sobre o Golden State Warriors

Sem respostas

Não faz muito tempo que o Warriors e Steve Kerr começaram a temporada da NBA com 12 vitórias em 15 jogos. Então, àquela altura, tudo parecia apontar para um retorno à forma dos campeões da NBA em 2022. Mas o que aconteceu? Como tudo desandou tão rápido? O astro Stephen Curry garante que todos estão atrás de respostas, mas não é fácil entender essa “queda livre”.

Publicidade

“Todos no vestiário estão em busca de respostas e tentando entender o que está errado. Afinal, por que começamos os jogos tão mal? E, por enquanto, não temos uma solução. Há momentos em que até emplacamos boas sequências e ficamos perto no placar, mas não conseguimos parar o adversário. Então, algumas posses ruins no ataque acabam com a nossa confiança”, lamentou o craque.

Esse é um diagnóstico difícil e crítico, mas, para Curry, não é o crucial. A grande questão no momento é a capacidade de resiliência e reação do time. “Há várias coisas erradas, mas o importante é o que vamos fazer sobre isso. Temos que mergulhar nisso porque acreditamos que somos uma boa equipe. Por isso, é preciso lutar para sair dessa situação adversa”, cravou.

Publicidade

“Na boa”

A difícil situação do Warriors é tão clara que até um dos atletas mais jovens do elenco enxerga a gravidade. Trayce Jackson-Davis, assim como os veteranos do time, falou sobre o assunto com sinceridade. E, mais do que isso, ele tem um diagnóstico do que pode estar errado. Para o jovem, depois de um ótimo início de temporada, a equipe perdeu a sua essência e saiu dos trilhos.

“Quando as bolas caem, tudo é ótimo e vai bem. Mas não podemos ser o tipo de time que só funciona ‘na boa’. Precisamos analisar os nossos problemas e, assim, achar a nossa alma de novo. Porque é isso: nós perdemos o nosso espírito. Temos que jogar com confiança, arremessar sem hesitação e defender duro. Se fizermos isso, vamos voltar ao nosso melhor momento”, previu o pivô de 24 anos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA