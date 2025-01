Warriors perde Jonathan Kuminga por longo período

O Golden State Warriors terá Jonathan Kuminga fora por um longo período. O jovem jogador, afinal, sofreu entorse no tornozelo direito na vitória diante do Memphis Grizzlies, no sábado (05). Desse modo, uma avaliação inicial da equipe médica revelou que ele ficará longe das quadras por pelo menos três semanas.

Após o jogo, Kuminga contou que a lesão atingiu a parte externa do tornozelo. Logo que a sentiu, ele notou algo diferente e pediu para sair de quadra. Desde então, ele passou a ser atendido por Rick Celebrini, médico do Warriors, de olho em retornar o mais rápido possível.

No processo, ele seguirá em San Francisco, sem viajar nos próximos jogos. Por outro lado, Kuminga não terá que usar uma bota na perna. Porém, terá muletas para evitar muito peso sobre o tornozelo direito. “Deve demorar um pouco mais do que o normal para recuperar. Mas estou tentando da melhor maneira”, relatou.

Enquanto se concentra, o jovem do Warriors acredita que sua idade permita uma volta em breve. Ele, ainda, recordou que teve uma lesão recente no tornozelo, que também recuperou rápido.

“Ainda sou jovem. Então, meu corpo se recupera mais rápido. Espero que dessa vez seja assim, como da última vez que tive uma lesão no tornozelo, que cicatrizou rápido”, relembrou.

A lesão de Jonathan Kuminga deve tirá-lo de um período de 11 jogos do Warriors. Ou seja, pelo menos até 6 de fevereiro, data da trade deadline. O desfalque, desse modo, deve ter um peso considerável para o time de San Francisco, uma vez que o ala-pivô vinha brilhando nos últimos jogos. Em dezembro, por exemplo, ele teve médias de 21 pontos e 6.3 rebotes.

Os números mostraram um jogador mais maduro, diferente das temporadas passadas. Prova disso foi a mudança na relação entre ele e Steve Kerr. No passado, afinal, os dois trocaram farpas em declarações para a imprensa. Mas nas entrevistas recentes, Kuminga destacou a importância do técnico na sua evolução.

“A confiança e o apoio dos meus companheiros, vindo de Kerr em si. Tive muitas conversas com ele e com o assistente Anthony Vereen, com quem assisto filmes, só falando sobre basquete e ele me dizendo que tenho mais um nível para desbloquear. Desse modo, muitas coisas começaram a se encaixar para mim”, comentou.

Por fim, Kuminga deixou o tema da lesão de lado e falou sobre seu contrato. Ao fim do ano, afinal, ele se torna agente livre restrito. Ou seja, pode ouvir propostas de outras equipes. No entanto, ele se concentra no bom momento vivido no Warriors.

“Estou bem aqui. Estou muito bem. Mas como já disse, nunca dá para saber o que vai acontecer. Porém, estou confiante onde estou. Me sinto bem com tudo o que está rolando”, finalizou.

