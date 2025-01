Jaden Ivey fala pela primeira após grave lesão pelo Pistons

O armador Jaden Ivey apareceu pela primeira vez após a grave lesão que sofreu pelo Detroit Pistons. O jogador fraturou a fíbula da perna esquerda em 1º de janeiro, contra o Orlando Magic. Embora fora pelo restante do ano da NBA, ele mostrou confiança para seu retorno às quadras.

“Fiquei encorajado pelas de orações e mensagens que recebi. Sou grato pela minha esposa e por toda a minha família, que estiveram comigo desde o início. Mesmo no meio disso tudo, confio naquele me colocou nesta posição e sei que Deus me fará superar”, escreveu Ivey.

O jogador do Pistons ainda finalizou a mensagem ao pedir que ninguém desista de qualquer dificuldade. “Espero que minha situação possa inspirar quem estiver passando por alguma dificuldade. Jesus ama você e não deixá-lo onde você está preso. Porém, apoie-se em seu Pai, porque Ele está bem ali com você em sua provocação”, completou.

A lesão de Jaden Ivey aconteceu na vitória do Pistons sobre o Orlando Magic. No início do último quarto, Cade Cunningham errou um arremesso de três e o armador disputou o rebote com Cole Anthony. O jogador do Orlando Magic, no entanto, escorregou e caiu sobre a perna do adversário.

Após o incidente, Ivey caiu na quadra e agarrou a canela. Em pouco tempo, a equipe médica do Pistons correu para atendê-lo e usou toalhas para bloquear a visão da lesão. Os jogadores dos dois times, enquanto isso, formaram um círculo ao redor do jogador de 22 anos.

O atendimento demorou alguns minutos e o atleta foi retirado de maca, ainda com uma toalha cobrindo sua perna. Então, durante este momento, os demais jogadores em quadra oferecem apoio, em especial Anthony, que ficou abalado pela contusão.

Até o momento da lesão, Ivey tinha 22 pontos e liderava o Pistons. Apesar do triste momento, os jogadores que seguiram em quadra conseguiram garantir a vitória por 105 a 96. Ao final do confronto, o técnico JB Bickerstaff destacou a resiliência do time para levar a vitória para casa.

“Não há pessoa ou companheiro melhor do que Ivey. Então, ninguém se importa mais com isso do que ele. Dou o crédito aos caras por concluírem o trabalho. Mas eles se importam com ele e não queriam decepcioná-lo”, afirmou.

A lesão pôs um triste fim a uma boa temporada de Ivey na NBA. Em seu terceiro ano na liga, ele vinha com médias de 17.6 pontos, 4.1 rebotes e quatro assistências, sendo um ponto positivo do Pistons que briga por uma vaga na pós-temporada do Leste.

