LeBron James ultrapassa Michael Jordan na NBA

LeBron James é o maior cestinha da história da NBA, mas na noite de sexta-feira, ele superou Michael Jordan com jogos de 30 pontos. Aos 40 anos, LeBron atingiu o seu 563° embate com a marca, enquanto Jordan encerrou sua carreira com 562.

Mas LeBron James deu sinais de que acredita que Michael Jordan ainda é o melhor de todos os tempos. Mesmo estando em várias discussões sobre quem foi o grande nome da NBA, ele vê Jordan como “possivelmente melhor”.

“Estou muito orgulhoso”, disse James. “Toda vez que sou mencionado com algum dos grandes e, possivelmente, o melhor que já jogou, é incrível. É ótimo, pois era meu ídolo quando criança e uso a camisa 23 por causa dele. Então, saber que eu posso estar perto dele ou em uma conversa sobre seja lá o que, quando mencionam Michael Jordan é algo sensacional para mim. Sendo desde uma criança de onde sou”.

James sempre citou Jordan como um dos melhores de todos os tempos, mas falou algumas vezes sobre a busca para ser o primeiro. No entanto, até por conta de debates sobre o assunto, vários ex-jogadores afirmam que o ídolo do Chicago Bulls é incomparável pelo número de títulos e finais de NBA.

Enquanto James foi campeão quatro vezes, Jordan foi seis. Mas Jordan obteve seus títulos sem perder nenhuma final. Por outro lado, LeBron perdeu seis decisões.

Mas a longevidade de LeBron é especial. O fato de ele estar com 40 anos e fazer 30 pontos ou mais em noites consecutivas, mostra o quão grande ele é. Diante do Portland Trail Blazers, na quinta-feira, ele anotou 38. Então, contra o Atlanta Hawks, ele fez outros 30. Aliás, apenas Jordan e ele conseguiram isso após os 40 anos.

Na atual temporada, LeBron James faz médias de 24.1 pontos, 8.9 assistências, 7.4 rebotes, além de um aproveitamento de 38.2% nos arremessos de três. Vale ressaltar, ainda, que desde seu segundo ano na NBA, em 2004/05, ele produz pelo menos 25 pontos de média.

Em 2024/25, ele tornou-se o primeiro jogador da NBA a atuar com o filho.

Maior cestinha de todos os tempos, com 41.222 pontos, James superou Kareem Abdul-Jabbar em fevereiro de 2023. Mas ainda restam algumas marcas, caso ele queira bater.

Uma delas é a de jogador mais velho com um triplo-duplo. Ela pertence a Karl Malone, com 40 anos e 127 dias. Entre as dez primeiras marcas, as outras nove são de LeBron. Apenas em 2024/25, James soma oito. Seu último foi diante do Detroit Pistons, aos 39 anos e 359 dias.

Apesar de comparações, LeBron James sempre disse que Michael Jordan era sua inspiração. De acordo com o astro do Los Angeles Lakers, ele queria ser como Jordan.

