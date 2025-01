NBA mudou: Stephen Curry e LeBron James em terceiro no ASG

LeBron James e Stephen Curry são duas lendas em atividade na NBA. Desde 2010, os dois somam para oito dos 14 títulos disputados. Fora das quadras, eles acumulam a maior parte dos contratos publicitários e dividem as discussões dos torcedores sobre “o maior nome desde Michael Jordan”.

No entanto, como em todo esporte profissional, o tempo passa e novas estrelas surgem. É fato que LeBron James e Stephen Curry ainda estão entre os grandes da atualidade. Porém, não são mais os melhores. Prova disso é o resultado da primeira parcial do All-Star Game 2025.

Curry, por exemplo, é somente o terceiro entre os armadores do Oeste. Outrora o primeiro, o craque do Golden State Warriors perdeu espaço para Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander. Algo merecido. Os astros de Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder são os melhores armadores da NBA e lideram seus times à campanhas superiores.

Se a votação seguir assim, eles devem ser titulares no Jogo das Estrelas. Curry, por sua vez, vai depender dos demais critérios de votação, para ser titular. Se ficar de fora, seria somente a sua segunda vez como reserva de uma edição do ASG. A outra aconteceu quando ele esteve lesionado e não pôde jogar.

No momento, os armadores mais votados do Oeste são:

1. Shai Gilgeous-Alexander – 1.053.683 votos

2. Luka Doncic – 870.071 votos

3. Stephen Curry – 810.357

4. Kyrie Irving – 503.567 votos

5. Anthony Edwards – 411. 749 votos

LeBron James, enquanto isso, vive uma situação similar ao seu eterno algoz. Após acumular anos e mais anos como primeiro em qualquer votação, o ídolo do Los Angeles Lakers apareceu somente em terceiro entre os alas/pivôs do Oeste. À sua frente, aparece o grande nome da NBA, o sérvio Nikola Jokic. Logo depois, Kevin Durant, ainda um pouco mais jovem que o camisa 23.

Diferente de Curry, porém, LeBron não seria reserva. O frontcourt, afinal, conta com três vagas. Portanto, ele dividiria as posições com os craques de Denver Nuggets e Phoenix Suns. O astro angelino, ainda assim, é perseguido por seu companheiro Anthony Davis e pelo fenômeno Victor Wembanyama.

Desse modo, os alas/pivôs mais votados do Oeste são:

1. Nikola Jokic – 1.422.121 votos

2. Kevin Durant – 1.268.799

3. LeBron James – 1.167.661

4. Anthony Davis – 1.167.661

5. Victor Wembanyama – 928.501

Ainda não é certo que LeBron e Curry devem ficar em terceiro nas votações. Porém, a primeira parcial é uma prova de que novos astros estão surgindo e tomando lugar das veteranas estrelas, que registram seus piores números em muitos anos de carreira.

