Kings estaria pronto para troca por Cam Thomas

O Sacramento Kings é uma decepção na temporada atual. O investimento em DeMar DeRozan, afinal, ainda não trouxe os resultados esperados. Além disso, De’Aaron Fox não aceitou uma renovação e o tecnico Mike Brown foi demitido há poucos dias. Porém, o time ainda tem esperanças na sua campanha. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, o Kings está de olho em uma troca por Cam Thomas.

Thomas é o principal nome do Brooklyn Nets. Na atual temporada, ele tem médias de 24.7 pontos, 3.5 assistências e 3.4 rebotes. Entretanto, sua permanência deve durar no máximo até o prazo de trocas da NBA. Afinal, o time quer continuar com sua reconstrução, após as trocas de Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith. Além disso, o ala-armador não deve renovar seu contrato, que vai até o fim de 2024/25.

Diante do cenário, o Kings quer investir na troca por Cam Thomas. Segundo Scotto, o negócio poderia ser uma “tentativa desesperada” para salvar a temporada do time.

“Após a demissão de Mike Brown, o experimente com DeMar DeRozan não está funcionando como esperado. Além disso, há preocupações com a insatisfação de De’Aaron Fox, que recusou uma extensão de contrato. Desse modo, equipes de toda a liga estão monitorando o Kings para ver se uma troca será realizada”, informou o jornalista.

O ala-armador do Nets, porém, não é o único que Sacramento está de olho. O perfil é claro: um ala com talento ofensivo. De acordo com a ESPN, a franquia ainda está de olho em Zach Lavine, Kyle Kuzma e Cameron Johnson.

“Com cinco semanas para o prazo de trocas, o novo técnico precisa reverter a situação. Caso não consiga, o Kings deve realizar uma troca para tentar salvar a temporada, utilizando futuras escolhas de primeira rodada, Kevin Huerter e Trey Lyles”, completou Scotto.

Na noite de quarta-feira, o Kings bateu o Philadelphia 76ers após estar atrás no placar por nove pontos nos últimos três minutos. Foi a segunda vitória em três jogos com Doug Christie no comando.

“Nós pedimos para que eles (jogadores) defendessem nos lances seguintes. Eram três posses que a gente tinha para defender e parar o ataque do 76ers. Então, vencemos depois de um 15-0. Eu não tenho como estar mais feliz por eles”, disse Christie.

Mas, mesmo assim, são 15 vitórias em 34 jogos, com o 12° lugar no Oeste.

De’Aaron Fox

Enquanto busca um reforço, o Kings trabalha na permanência de De’Aaron Fox. Principal pontuador da franquia, o armador recusou uma proposta de extensão de US$165 milhões. A decisão criou rumores por conta de sua possível saída do time.

Fox, no entanto, afirmou que deseja seguir na equipe da Califórnia. Ainda assim, o time teria que atender às condições, como indicar um caminho de boas projeções, para que ele pudesse renovar.

“Isso depende do nosso time, para onde estamos indo. Quero ter certeza de que estamos em uma posição para tentar vencer no futuro, porque é isso que eu quero fazer. Sei que ganharei desejo suficiente, seja lá eu for jogar ou do que fizer”, afirmou.

