Filho de LeBron James, Bryce vai jogar por Arizona

Bryce James, filho mais novo de LeBron, vai jogar por Arizona na próxima temporada do basquete universitário. De acordo com o jornalista Jason Sheer, do 247 Sports, o atleta que está em Sierra Canyon, tinha Duquesne e Ohio State como outras opções.

Ou seja, com isso, Bryce James estará disponível para o Draft da NBA de 2026. Vale lembrar que seu irmão, Bronny, atuou por um ano em USC antes do recrutamento do ano passado. Hoje, ele faz parte do elenco do Los Angeles Lakers.

“Bryce James é filho de LeBron James, então, como seu irmão mais velho Bronny, está sendo visto por muita gente”, disse Adam Finkelstein, do 247 Sports. “Bryce precisa de tempo e espaço para fazer a sua própria carreira. Ele pode não ser um atleta dinâmico ou um organizador de jogadas, mas é um jogador grande para jogar no perímetro e tem ótimas habilidades”.

Fisicamente, Bryce é cerca de cinco centímetros mais alto que o irmão. Mas mais do que isso, ele tem altura para jogar como ala-armador ou ala na NBA. Ele teria algo em torno de 1,94m a 1,96m, de acordo com relatos.

A experiência ruim de Bronny James por USC fez com que Bryce optasse por outra faculdade. Isso porque Bronny teve um problema cardíaco poucos meses antes de estrear no basquete universitário e perdeu toda a preparação para a única temporada que jogou por lá. Então, quando finalmente entrou em quadra, não estava no mesmo nível físico e técnico de seus colegas.

Na NBA, Bronny foi escolha 55 pelo Lakers no último Draft e atuou em sete jogos. No entanto, ele vem jogando mais pelo time na G League. Nas sete partidas que fez até o momento pelo South Bay Lakers, ele possui médias de 13.4 pontos, 3.4 assistências, 3.1 rebotes e 1.3 roubo de bola.

Na Universidade do Arizona, Bryce James terá a chance de jogar com menos pressão que seu irmão, enquanto LeBron o acompanha de longe. Enquanto Bronny tinha seu pai por perto em diversos jogos, o mais jovem vai atuar em outro estado.

Enquanto Bronny é um jogador com características de defesa, Bryce é um ótimo arremessador de três pontos, mas também defende. Ele evoluiu muito no último ano e acertou 55.6% das tentativas do perímetro na EYBL Session 4, em Kansas City. De acordo com LeBron, o jovem é o melhor dos três arremessando.

Por enquanto, LeBron fala que estaria próximo da aposentadoria. Mas Tristan Thompson, com quem jogou e foi campeão no Cleveland Cavaliers, disse que a ideia de James é atuar ao lado de seus dois filhos.

