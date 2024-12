Temporada de rumores da trade deadline na NBA começou

Os rumores envolvendo a trade deadline da NBA estão em alta. Quanto mais se aproxima da data (6 de fevereiro), mais a gente vê os times se mexendo. E são vários os nomes de jogadores que podem sair de suas equipes em um período pouco superior a um mês. Apesar de muitas franquias já saberem o que querem de agora até o fim de 2024/25, algumas dependem dos resultados até as próximas semanas.

Uma delas é o Sacramento Kings, que faz campanha muito ruim no Oeste. Embora Mike Brown tenha sido demitido, ainda é cedo para cravar o que o Kings vai fazer até lá. O time é apenas o 12°, enquanto “perde contato” com as equipes que vão disputar o play-in. Afinal, após seis derrotas consecutivas, Sacramento precisa entender o que quer para 2024/25.

Os rumores apontam que, por enquanto, o Kings não vai tomar nenhuma decisão até dias antes da trade deadline da NBA. A direção quer ver se o time “dá liga” com Doug Christie no comando. No primeiro jogo com Christie no lugar de Brown, Sacramento perdeu para o Los Angeles Lakers. Até a data limite para trocas, serão 17 partidas. No entanto, a equipe seria favorita em apenas quatro ou cinco deles.

Publicidade

Caso o Kings esteja sem força para buscar uma vaga nos playoffs, mesmo que via play-in, existe a chance real de De’Aaron Fox sair em troca. Hoje, o armador seria pretendido por cerca de cinco times: Houston Rockets, Miami Heat, Orlando Magic, San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers.

Leia mais

O fato é que o encaixe com DeMar DeRozan não deu certo e Brown chegou a conversar com o astro sobre a chance de ele começar no banco. A resposta foi negativa. Mas se o time não engrenar até a trade deadline, até DeRozan pode sair.

Publicidade

Se for o caso de uma reformulação de elenco, os únicos com vagas garantidas seriam Domantas Sabonis, Keegan Murray e o novato Devin Carter. De acordo com rumores, o Kings pode chegar até a trade deadline da NBA com um time bem diferente que começou a temporada.

Golden State Warriors

Tem um ponto de interrogação ambulante em San Francisco: Stephen Curry.

Apesar de o astro ter contrato para mais dois anos com o Warriors, ele vem falando muito em aposentadoria. Em contrapartida, Curry fala ainda em esperança. Mas alguns rumores apontem, inclusive, que se Golden State não se mexer no mercado da NBA até o dia 6 de fevereiro, existe uma chance real de ele anunciar sua despedida das quadras no All-Star Game.

Publicidade

Isso porque o Jogo das Estrelas acontece na casa do Warriors dias depois da trade deadline. E se o Warriors não reagir logo, as ambições da equipe podem mudar de candidato a brigar pelo topo para uma reformulação.

Não existe nada concreto, entretanto. São apenas especulações e tem as coincidências de Curry fazer um ano abaixo do normal, o Warriors não estar lutando pelos primeiros lugares, o All-Star Game e um clima de fim de festa.

Até as entrevistas de Steve Kerr, técnico quatro vezes campeão da NBA, são pouco animadoras. Mas enquanto existir a chance de brigar por algo, a diretoria deve tentar mais trocas.

Publicidade

Desejo antigo, Lauri Markkanen, só pode sair do Utah Jazz na próxima offseason. Jimmy Butler é opção, mas o time teria de pagar caro. Outras ideias estariam em cima de uma troca por Nikola Vucevic (sendo mais otimista) ou Jonas Valanciunas (mais realista).

Los Angeles Lakers

Assim como Stephen Curry, LeBron James está no fim da carreira. Ninguém sabe, de fato, quando LeBron vai se aposentar. Mas o fato é que Rob Pelinka (GM) começou a trabalhar. Os rumores de troca sobre Dorian Finney-Smith foram confirmados com a negociação no fim de semana da NBA. No entanto, ainda parece pouco. O Lakers quer um pivô de ofício.

Publicidade

Jonas Valanciunas é um antigo desejo de LeBron, enquanto Nikola Vucevic é um sonho muito mais alto. Os rumores dizem que o Lakers estaria esperando o momento certo de ir atrás de um armador ou um ala. De’Aaron Fox é “caro”, mas o time monitora o Sacramento Kings até por DeMar DeRozan.

Por fim, Robert Williams, hoje no Portland Trail Blazers, seria uma opção viável. O jogador tem um contrato “amigável” de US$12.4 milhões.

Hoje, as principais moedas de troca seriam Rui Hachimura (US$17 milhões), Jarred Vanderbilt (US$10.7 milhões), além de quase todos aqueles com contratos expirantes. Neste caso, Christian Wood, Cam Reddish e Jaxson Hayes estariam disponíveis para um complemento de valores.

Publicidade

Houston Rockets

As ideias do Rockets passam por Jimmy Butler e De’Aaron Fox. No entanto, só um dos dois poderia, de fato, chegar. Houston não quer abrir mão de Dillon Brooks, seu arremessador mais confiável e melhor defensor. Além disso, ele é “queridinho” da torcida.

Mas o Rockets possui os expirantes de Steven Adams, Jeff Green e Jae’Sean Tate, além de Cam Whitmore como “isca” para aposta futura. Reed Sheppard deve ficar, apesar de não jogar o que prometeu antes de sua primeira temporada. Até Jalen Green poderia sair antes do calouro, para ter uma ideia.

Publicidade

San Antonio Spurs

É difícil, mas não impossível. O Spurs quer De’Aaron Fox, mas sem abrir mão de Chris Paul. Alguns rumores da NBA informam que o time texano estaria disposto a partir para cima de algum grande nome na trade deadline.

O desenvolvimento de Victor Wembanyama está indo muito bem, enquanto o time ainda não tem tantos talentos assim para desafiar rivais de conferência. Keldon Johnson, Tre Jones e Zach Collins são seus ativos principais em caso de troca por um astro. Claro, além de escolhas de Draft, algo que não falta por lá.

Publicidade

Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder

Basicamente, são dois times que buscam reforços similares. Cameron Johnson, do Brooklyn Nets, seria o alvo de ambos. Para isso, Grizzlies e Thunder possuem escolhas de Draft e jogadores que poderiam ir ao Nets.

Denver Nuggets

Tudo depende de como Zach LaVine poderia chegar. Michael Porter e Zeke Nnaji são os jogadores que o Nuggets oferece, mas a direção do Chicago Bulls não gosta muito do último. Mas é certo que o Bulls vai envolver seus principais jogadores em troca até a trade deadline, segundo os rumores.

Publicidade

Nikola Vucevic não interessa ao Nuggets, então se alguém de lá pode ir para Denver, é LaVine. O time quer um cestinha, mas ainda está de olho na disponibilidade de D’Angelo Russell. Se o ex-armador do Los Angeles Lakers virar agente livre após dispensa por parte do Brooklyn Nets, seria um alvo.

Dallas Mavericks

O último time do Oeste que vem aparecendo mais nos rumores da NBA é o Mavs. Apesar de a equipe estar em uma boa condição no Oeste, Dallas pode utilizar os contratos de Maxi Kleber e Dante Exum por alguma troca. Jimmy Butler é uma ideia ali, mas seria mais difícil por conta do salário do astro.

Publicidade

Então, tem de tudo aparecendo ultimamente. Desde Larry Nance Jr até Cody Martin. Por enquanto, o que se sabe do Mavs é que o time vai tentar um reforço pontual. Ou seja, nada por um grande astro, até porque quer manter todo o time titular.

New York Knicks

Entre os times “compradores” do Leste, os rumores informam que o Knicks estaria pronto para avançar em uma negociação até a trade deadline da NBA. Então, o contrato do pivô Mitchell Robinson seria o grande trunfo.

Publicidade

No entanto, é necessário que Robinson entre em quadra antes. Na reta final de sua recuperação por lesão, o jogador só poderia virar uma opção, de fato, se fizer jogos convincentes. Caso contrário, ele fica em Nova York até o fim da temporada e, depois, na offseason, o Knicks pode tentar algo.

É pouco provável (mas não impossível) que o Knicks abra mão de Miles McBride, a melhor opção saindo do banco. Então, tudo depende mesmo das condições físicas de Robinson para algo acontecer ali.

Miami Heat

É certo que o Heat quer se movimentar no mercado da NBA, mas depende se Jimmy Butler estará disponível na trade deadline. Alguns rumores indicam que De’Aaron Fox poderia chegar em uma troca tripla ou até quádrupla envolvendo Butler.

Publicidade

Ainda é cedo (apesar de não ser tanto assim). Pat Riley só vai aprovar algo se tiver certeza absoluta que o elenco pode brigar pelo título do Leste. Com ou sem Butler.

Atlanta Hawks

Em quinto no Leste, o Hawks é uma grata surpresa na temporada 2024/25 da NBA. Aquele papo de um diretor do time antes da temporada, de que Trae Young seria o jogador mais velho do time até a trade deadline já foi para o espaço.

Publicidade

O Hawks deu liga, mas ainda quer se reforçar. Até então, Atlanta não era um dos favoritos por Cameron Johnson. No entanto, como o Brooklyn Nets já decidiu pela troca, é algo que a direção deve explorar.

Clint Capela estaria disponível, só que pelo “preço certo”. Muitas trocas devem acontecer até o dia 6 de fevereiro, mas a diretoria estaria de olho em obter, também, escolhas de Draft. Se possível, para 2025.

Isso porque a pick está com o San Antonio Spurs. Mas o que dizem os rumores é que para o Spurs conseguir um astro até a trade deadline da NBA, o Hawks poderia estar envolvido. Neste caso, Atlanta receberia a pick de volta e cederia Capela, além de outros contratos. Ou seja, seria uma troca tripla.

Publicidade

A ver.

“Vendedores”

Falamos muito sobre os times “compradores”. Então, agora é a hora de mostrar quem está “vendendo”.

O Brooklyn Nets ainda não está satisfeito e deve trocar mais alguns jogadores. O time quase venceu o Orlando Magic no domingo, então tem que “piorar” o elenco. Além do Nets, tem o Charlotte Hornets, que quer manter sua escolha (está com o San Antonio Spurs, mas com proteção top 14). A equipe deve tentar negociar jogadores como Vasilije Micic, Tre Mann, Nick Richards e Seth Curry.

Publicidade

Depois, tem o Chicago Bulls. E não é que o Spurs também tem a pick do Bulls? Como tem proteção (top 10), o time de Illinois precisa ficar fora do play-in. Então, os rumores informam que Nikola Vucevic, Zach LaVine, Lonzo Ball e até Patrick Williams estariam disponíveis.

O Detroit Pistons é uma incógnita. A equipe não tem a própria escolha, mas briga por vaga no play-in. Então, pode ser que Detroit realmente tente ir aos playoffs.

Já o New Orleans Pelicans, com a temporada indo embora, pode trocar qualquer jogador que não se chame Troy Murphy, Herb Jones ou Yves Missi. De resto, segundo os rumores, tudo pode sair na trade deadline da NBA.

Publicidade

Por fim, Toronto Raptors, Washington Wizards, Portland Trail Blazers e Utah Jazz estão “na pista”. Do que receberem de propostas por seus jogadores disponíveis, a melhor leva. E tem muito nome interessante ali: Bruce Brown, Kelly Olynyk, Davion Mitchell, Kyle Kuzma, Jonas Valanciunas, Malcolm Brogdon, Robert Williams, Dalano Banton, Jerami Grant, Jordan Clarkson e Walker Kessler.

Todos eles podem sair até o dia 6 de fevereiro.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA