NBA: Site lista dois pivôs que Knicks deve tentar em troca

A fase do New York Knicks na NBA é muito boa, porém sempre existe espaço para melhorar e o site Clutch Points elegeu dois pivôs para uma possível troca. A princípio, o Knicks ocupa a terceira posição do Leste e vai lutar até o fim para conquistar um mando de quadra nos playoffs. Mas a falta de reservas é um dos problemas da equipe.

De fato, o elenco do Knicks não é profundo. No entanto, isso nunca foi uma questão para Tom Thibodeau, conhecido por suas rotações curtas e muitos minutos para seus titulares. Apesar disso, faltam jogadores para competir e se manter saudáveis em uma liga como a NBA.

Dessa forma, o portal elencou dois pivôs que podem chegar por uma troca ao New York Knicks nas próximas semanas da NBA. O primeiro deles seria Jonas Valanciunas, do Washington Wizards. Enquanto isso, o segundo nome seria de Walker Kessler, do Utah Jazz.

Jonas Valanciunas

À primeira vista, New York não tem muito o que oferecer em salário para adquirir o pivô do Washington Wizards. Assim, o Knicks teria de oferecer atletas como Precius Achiuwa e Miles McBride por Valanciunas, que recebe US$9,9 milhões. Porém, isso pode ser muito pelo jogador e talvez o Wizards aceite um acordo menor por Achiuwa, Tyler Kolek, Ariel Huckporti.

Vale dizer que Jonas Valanciunas vem se mantendo saudável nos últimos anos e conseguiu jogar os 82 duelos da última temporada da NBA pelo New Orleans Pelicans. Além disso, soma médias de 11,6 pontos e oito rebotes em 19,9 minutos por partida.

Walker Kessler

A princípio, caso não consiga fechar com Valanciunas, Walker Kessler pode ser uma opção para o New York Knicks. Nesse sentido, o jogador deve deixar o Utah Jazz, já que não possui um alto salário para atuar em uma equipe que já não tem nenhuma pretensão nesta temporada. O recorde atual do Jazz é de sete vitórias e 22 derrotas.

Nesse acordo, o Knicks poderia incluir Mitchell Robinson. Sim, o pivô é um bom jogador, mas possui muitas dificuldades de se manter saudável e em quadra. Dessa forma, uma troca por Kessler poderia preencher essa lacuna na franquia. Suas médias são de dez pontos, dez rebotes e quase três bloqueios por jogo.

Contudo, ainda é difícil imaginar uma mudança no Knicks, já que a equipe perderia ainda mais profundidade em um elenco que já tem problemas nesse sentido. Um acordo por algum jogador sem enviar Achiuwa, McBride ou Robinson seria o ideal. Porém, as chances de New York conseguir fazer isso é quase improvável.

