Astro do Knicks, Jalen Brunson rebate críticas por podcast

Jalen Brunson se tornou astro do New York Knicks desde que assinou com a franquia em 2022/23. Com ele, a tradicional equipe do Madison Square Garden deixou de ser alvo de brincadeiras dos rivais para se consolidar como uma das forças da Conferência Leste. Como resultado, o armador recebeu uma renovação contratual e foi eleito o capitão do time.

Entretanto, ser astro do Knicks não trouxe somente momentos especiais para Jalen Brunson. Qualquer atuação abaixo do esperado motiva críticas dos torcedores e provocações dos rivais. Principalmente, em relação ao seu podcast com Josh Hart, o The Roomates Show. O armador, porém, afirma não ligar para o que falam sobre o seu momento de lazer.

“Pessoalmente, se eu ouvisse todas as opiniões sobre o que faço ou o que fiz, eu não estaria na NBA. Sempre haverá altos e baixos, tudo é uma montanha-russa. É só uma questão de se manter focado no principal, fazer isso primeiro e, pelo menos, fazê-lo da melhor maneira possível, e depois ir atrás do resto”, afirmou.

Brunson também comentou sobre como ele e Josh Hart decidiram criar o podcast. Segundo o armador, a ideia surgiu de forma natural durante os muitos momentos de convivência entre os dois. Desde então, se tornou uma das atividades favoritas de ambos nos momentos de lazer.

“Parece que toda pessoa fora do mundo profissional, onde você tem um holofote sobre si, tem algo que ama fazer. Ao mesmo tempo, algo secundário que gosta de fazer. Eu sinto que eu e Josh estamos nesse tipo de ‘vibe’. Pelo tanto que passamos tempo juntos, começamos a falar de coisas aleatórias e percebemos: ‘Ei, temos uma boa química. E, claro, isso é muito criticado”, lamentou.

Apesar das críticas, Brunson destacou o impacto positivo de ter um espaço como o The Roomates Show. Graças às gravações, afinal, eles conseguem moldar as próprias narrativas. Diferente, por exemplo, de como funcionava no passada, onde os jogadores não podiam se expressar fora das quadras.

“Acho legal que vocês consigam moldar a narrativa. Isso não era algo que acontecia antes. Quero dizer, enquanto crescíamos e assistíamos os jogadores, as pessoas na mídia é que determinavam como eles eram vistos”, seguiu.

Embora criticado pela iniciativa com Hart, Brunson segue como o principal nome do Knicks. Na atual temporada, afinal, ele tem médias de 25.8 pontos e 7.8 assistências. Enquanto isso, lidera o Knicks a quarta melhor campanha do Leste, com 15 vitórias e nove derrotas.

