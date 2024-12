Paul Pierce questiona a cultura do Wizards na NBA

O Washington Wizards segue como um dos piores times da NBA e, na opinião do ex-jogador Paul Pierce, o problema é interno. A princípio, a lenda do Boston Celtics questionou os problemas da franquia nas últimas temporadas e a falta de perspectivas para um futuro vencedor.

“O Wizards precisa mudar a cultura. Não sei se isso passa pelos técnicos, pelos jogadores, mas algo tem que mudar”, disse Pierce no Ticket & Thuth, seu podcast com Kevin Garnett. “Agora são dois anos seguidos em que estamos vendo esse tipo de produto que colocam em quadra. Ou seja, não é algo que vá vender ingressos ou empolgar os fãs. É quase como uma vergonha”.

Em seguida, Paul Pierce destacou que o Washington Wizards não pode passar um mês com 16 derrotas e nenhuma vitória na NBA. Além disso, as críticas sobre a comissão técnica também foram efusivas. No entanto, vale dizer que Pierce jogou em Washington por uma temporada nos últimos anos de sua carreira e ajudou a equipe a chegar aos playoffs de 2015.

Publicidade

“Muito disso recai sobre a organização também. Eles fazem a devida diligência com os jogadores? Facilitar trocas, trazer os veteranos certos para criar uma boa cultura, coisas desse tipo”, explicou o ex-atleta. “E uma boa parte disso tem a ver com o trabalho dos técnicos. Você deveria conseguir uma vitória na NBA. Sério, não deveria passar um mês inteiro com 0-16. Dá para vencer de alguma forma. Mas, talvez isso tenha a ver com a filosofia. Como você não consegue motivar seus jogadores de forma adequada?”.

Leia mais!

Por fim, Pierce classificou Jordan Poole e Kyle Kuzma como jogadores talentosos. Dessa forma, o Wizards não deveria passar mais de um mês sem vencer uma partida com esses atletas em seu elenco.

Publicidade

“Eles têm jogadores com capacidade”, destacou o campeão da NBA com o Celtics. “Quando você tem caras como Kuzma, que é talentoso, e Poole, que também tem muito talento, esses caras sozinhos deveriam ser capazes de garantir pelo menos uma ou duas vitórias em um mês na NBA”.

Então, a campanha do Wizards é péssima. A franquia venceu apenas três jogos e acumula 19 derrotas. Sendo assim, Washington se consolidou de forma negativa como a pior equipe da NBA. No entanto, seus poucos triunfos foram contra bons times. A equipe bateu recentemente o Denver Nuggets de Nikola Jokic e também superou o Atlanta Hawks e o Memphis Grizzlies.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.