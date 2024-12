Segundo jornalista, Wizards deve enviar Jordan Poole em troca

O Washington Wizards não é uma das equipes mais competitivas da NBA. Desde que trocou Russell Westbrook e Bradley Beal, a franquia ainda não conseguiu montar um núcleo para ir aos playoffs. Entretanto, de acordo com Morten Stig Jensen, da Forbes Sports, o Wizards pode envolver Jordan Poole em troca num futuro próximo.

O jogador chegou à equipe em 2023, apenas um ano após assinar uma renovação de quatro temporadas com seu antigo time, o Golden State Warriors. Desde que chegou, entretanto, suas performances têm sido ruins. Por Washington, tem médias de 18 pontos e 4.5 assistências por jogo, com aproveitamento de quadra de 42.1%. Os números nem são tão diferentes de quando jogava pelo Warriors, mas era esperado que o jogador desse o próximo passo em seu novo time.

Além disso, Poole também foi muito criticado por seu esforço na defesa. Afinal, muitas vezes, o ala-armador parecia nem mesmo tentar defender, o que gerou críticas dos torcedores.

Publicidade

Ao invés de trocá-lo logo de cara, o Wizards decidiu segurar o jogador e esperar seu valor – até então, no chão – subir. E aconteceu. Essa temporada, Poole tem média de 21 pontos por jogo e 42.1% nas bolas de três.

Leia mais!

Assim, segundo Stig Jensen, é hora da franquia seguir outro caminho. “Um contrato expirante com alguma escolha de primeira rodada não seria ruim”, disse. “O Wizards não vai trazer grandes jogadores na offseason, mas pode usar o espaço gerado pra tomar mais contratos ruins pra si em troca de escolhas”, concluiu.

Publicidade

Embora Poole finalmente pareça estar mais próximo do que era esperado dele, ainda não é o suficiente. Ademais, o Wizards parece ter achado três jogadores que serão as peças principais dos próximos anos. Alex Sarr, Balil Coulibaly e Bub Currington já mostraram coisas boas o suficiente para animar o torcedor.

Dessa forma, o Washington Wizards tem, além de Jordan Poole, várias peças para enviar em troca. Jonas Valanciunas é desejo de diversas equipes, bem como Kyle Kuzma e Malcolm Brogdon. Num estágio tão prematuro da reconstrução, é importante que a organização consiga acumular escolhas. E enviar esses jogadores parece ideal pra isso. Vale dizer ainda que o Wizards não tem a própria escolha de primeira rodada de 2025, mas tem proteção top 10, dando ao time a chance de brigar por Cooper Flag, provável escolha número um.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA