Jayson Tatum comanda, Celtics vence Knicks e respira na série

O Boston Celtics bateu o New York Knicks neste sábado por 115 a 93, enquanto Payton Pritchard e Jayson Tatum lideraram. Apesar de jogar em Nova York, o time de Boston dominou o jogo. Jogando de forma diferente dos outros dois embates, a equipe cortou a diferença na série e evitou eliminação sem voltar aos seus domínios.

Foi um recital do Celtics desde o início, nos dois lados da quadra, enquanto o Knicks teve muitos problemas com arremessos. Os arremessos de três, que foram um enorme problema nos jogos 1 e 2, funcionaram quando o ataque de Boston soube trabalhar bem a bola, não cometer erros e criar espaços.

O jogo

No começo do jogo, o Celtics usou uma sequência de oito pontos para liderar por 15 a 6 sobre o Knicks. O time de Boston, diferente do que fez nos dois primeiros embates, alternou arremessos de três com investidas para a cesta. Então, Derrick White acertou do perímetro para deixar em 20 a 10. Enquanto isso, os donos da casa falhavam em suas tentativas no ataque.

Derrick White, em rebote ofensivo, deixou o Celtics na liderança sobre o Knicks por 24 a 12. Aproveitando erros defensivos dos anfitriões, Boston começou a abrir. Jayson Tatum fez de três para deixar em 27 a 12. Mas quando parecia que o time de Nova York iria encostar, os visitantes encontravam arremessos livres no perímetro. E para piorar, Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson começavam a acumular faltas. Robinson errava lances livres consecutivos. Assim, o placar já estava em 36 a 20.

Jaylen Brown fez cesta e o Celtics vencia o Knicks por 42 a 25. Então, Al Horford ampliou e a diferença foi a 19. Boston seguiu bem nos dois lados da quadra, enquanto os anfitriões seguiam com problemas.

Ao fim do primeiro tempo, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Payton Pritchard somavam 44 dos 71 pontos do Celtics, enquanto o Knicks tinha Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, com 12 e 13 cada, dos 46 do time. Sabendo alternar arremessos, Boston ganhava espaço no perímetro e já acertava 12 das 19 tentativas de três.

Na volta do intervalo, o Celtics abriu 31 pontos, mas o Knicks pressionou e fez oito consecutivos. OG Anunoby, zerado no primeiro tempo, finalmente fez sua primeira cesta. Ainda assim, os donos da casa perdiam por 82 a 58. Mas a reação foi ficando difícil e Boston voltou a abrir cerca de 30. Os visitantes exploraram jogadas diferentes, atacando a cesta, algo bem diferente do que fizeram nos dois primeiros jogos para seguirem pontuando de alguma forma.

Então, o Celtics começou a fazer o hack em Mitchell Robinson em posses consecutivas do Knicks. Os anfitriões até pontuaram, mas não o bastante para cortar a larga diferença. Assim, os times foram para o último período com Boston vencendo por 96 a 70.

Último quarto

Payton Pritchard abriu o quarto período com uma cesta de três para o Celtics, mas o Knicks respondeu nos dois lados da quadra e a diferença caiu para 20 com duas de Jalen Brunson do perímetro. No entanto, Boston voltou a pontuar e tirar as chances do time de Nova York.

Na defesa, Kristaps Porzingis e Al Horford brecavam todas as investidas de Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson. Restando cinco minutos para o fim, Payton Pritchard e Jayson Tatum lideravam, enquanto o Celtics liderava por 107 a 85 sobre o Knicks.

Depois, já com reservas nos dois lados, o Celtics apenas confirmou o resultado e garantiu a vitória sobre o Knicks fora de casa.

(1) Boston Celtics 115 x 93 New York Knicks (2)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 23 4 2 1 0 Jayson Tatum 22 9 7 2 0 Jaylen Brown 19 6 5 1 1 Derrick White 17 5 2 1 1 Al Horford 15 9 1 0 2

Três pontos: 20-40 (Tatum: 5-9)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 27 4 7 1 0 Karl-Anthony Towns 21 15 0 0 0 Mikal Bridges 13 2 2 2 0 Josh Hart 10 6 3 0 2 Mitchell Robinson 6 8 1 0 0

Três pontos: 5-25 (Brunson: 3-8)

