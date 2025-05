Knicks vira e vence Celtics de novo nos playoffs da NBA

Aconteceu de novo. O Boston Celtics teve 20 pontos de frente sobre o New York Knicks, mas perdeu de novo nos playoffs da NBA. Com outro último quarto heroico de Mikal Bridges e outra atuação muito ruim do ataque do atual campeão, o time visitante levou a melhor por 91 a 90. Agora, os dois próximos jogos serão no Madison Square Garden.

Um roteiro incrível que rendeu um recorde. O Knicks é o primeiro time nos últimos 20 anos a virar dois jogos seguidos fora de casa nos playoffs em que perdia por 20 pontos ou mais. Mas durante três quartos, o domínio foi celta. Karl-Anthony Towns e Josh Hart ajudavam a manter a equipe viva, mas em geral, quase sempre mais de dois dígitos atrás. O começo do terceiro quarto não foi nada animado e a desvantagem de 20 pontos chegou.

Mas ai foi a hora de Mikal Bridges. O ala foi herói novamente. Afinal, estava sem marcar pontos nos primeiros três quartos e fez 14 só no último. Foram seis arremessos certos, duas bolas de três, pontos importantes para fazer com que New York cortasse a vantagem de forma rápida. E aí o incrível aconteceu: Outra vez, na posse final, ele roubou a bola derradeira, dessa vez de Jayson Tatum. A vitória do Knicks sobre o Celtics no jogo 2 dos playoffs da NBA estava assegurada.

Jalen Brunson que vinha apagado, também marcou nove de seus 17 pontos só no último período. Vale citar também o bom impacto de Mitchell Robinson, que apesar de viralizar com um dos piores lances-livres dos últimos anos, impactou bem com seu tamanho e rebotes. Miles McBride também teve uma bola tripla importante no fim do jogo.

Boston, por outro lado, segue confuso. A questão não tem sido apenas sobre arremessar várias bolas de três e esquecer do resto, mas também sobre como constrói elas. Jayson Tatum e Jaylen Brown são marcados por OG Anunoby e Mikal Bridges, que não exigem ajuda de companheiros. Por outro lado, Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson também tem resistido a essas trocas e se mantém a frente de ambos.

Assim, sem compensações, Boston jamais ganha ritmo ofensivo para encerrar os jogos de vez. O Celtics liderou por 20 pontos apenas no terceiro quarto, mas teve várias outras janelas para abrir ainda mais frente ao longo do jogo, já que o ataque do Knicks não andava. Mas seu próprio ataque não correspondeu o suficiente.

Jaylen Brown teve seus momentos, Derrick White também, mas a série de Jayson Tatum segue difícil nesse meio tempo. O astro, para se ter uma noção, tem uma média de pontos menor do que Josh Hart, que nem é especialista nisso por New York. Hoje, além de tudo, esteve envolvido no lance capital, acertando apenas um de cinco arremessos no último quarto. Sete de seus 13 pontos vieram no terceiro quarto, depois de marcar só dois no primeiro tempo.

Os ajustes de Tom Thibodeau pelo Knicks se fazem presentes e o Celtics de Joe Mazzulla, acima de tudo, não tem conseguido responder nos playoffs da NBA. Por fim, Boston marcou apenas dois pontos em um período de mais de sete minutos do último quarto, o que permitiu que New York virasse e abrisse o 2 a 0 na série.

Playoffs da NBA: Celtics x Knicks – Jogo 3

A série entre Knicks e Celtics nos playoffs da NBA de 2024/25 terá uma folga de dois dias e retorna no sábado (10) com o jogo 3. O duelo será em New York. Boston precisa evitar um 3 a 0 que nunca foi revertido antes e o Knicks pode praticamente matar o confronto se vencer.

(2) New York Knicks 91 x 90 Boston Celtics (0)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Hart 23 6 3 0 2 Karl-Anthony Towns 21 17 1 0 1 Jalen Brunson 17 3 7 0 1 Mikal Bridges 14 7 5 3 0 Mitchell Robinson 6 8 0 3 0

Três pontos: 9-31; Hart: 3-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick White 20 9 5 0 2 Jaylen Brown 20 6 1 2 0 Jayson Tatum 13 14 5 3 1 Jrue Holiday 10 3 5 1 0 Kristaps Porzingis 8 4 0 0 0

Três pontos: 10-40; White: 3-11

