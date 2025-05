Em derrota nos playoffs, Celtics faz história na NBA

O Boston Celtics saiu com uma derrota amarga na abertura da série semifinal do Leste nos playoffs da NBA. Apesar de liderar por 20 pontos no terceiro quarto, o time de Massachusetts perdeu para o New York Knicks por 108 a 105 após prorrogação. O jogo, que aconteceu em Boston na noite de segunda-feira (5), marcou um recorde negativo na liga.

Agora, o Celtics é o time com mais erros em arremessos de três na história da NBA. A equipe errou nada menos que 45 das 60 tentativas do perímetro. Ou seja, acertou apenas 25%. Jaylen Brown, por exemplo, fez somente uma em dez. Enquanto isso, Jayson Tatum converteu quatro em 15.

O time de Boston liderava por 75 a 55 quando restavam cerca de seis minutos para o fim do terceiro quarto. Então, o Knicks reagiu. A partir daquele momento, o Celtics só atacou com arremessos de três para fechar o período, enquanto o rival nos playoffs cortava a diferença. Da vantagem de 20 até o fim do jogo, a equipe acertou somente seis em 22 tentativas.

Atual campeão da NBA com o Celtics, o técnico Joe Mazzulla não recebeu um voto sequer para o prêmio de melhor da liga. Kenny Atkinson, do Cleveland Cavaliers, ficou em primeiro, enquanto Ime Udoka, antigo treinador de Boston, ficou em terceiro.

Aliás, o estilo de jogo de Mazzulla vem sendo cada vez mais questionado antes dos playoffs da NBA. Isso porque o time foi o que mais arremessou de três na fase regular. Mas o problema é que foi apenas o décimo melhor em aproveitamento.

Então, na série de playoffs da NBA contra o Orlando Magic, o Celtics mostrou um estilo diferente, mesmo com uma derrota em cinco jogos. O time arremessou 31.8 vezes de três, longe das 48.2 tentativas da fase regular.

Quando o Celtics explorou alternativas no ataque, como atacando a cesta, o jogo fluiu e venceu sem grandes problemas. Na quinta partida diante do Magic, por exemplo, o time começou tentando mais bolas perto do aro. Então, quando Orlando começou a proteger mais o garrafão, os espaços sobraram e Boston acertou várias de três, sem marcação.

E foi justamente essa a crítica ao Celtics diante do Knicks na abertura da série semifinal do Leste nos playoffs. É fato que o time de Nova York tem problemas marcando esse tipo de lance, apenas o 26° na temporada regular. Mas ao abrir larga vantagem, Boston deixou de atacar de outras formas, permitindo a aproximação do adversário.

Entre o último quarto e a prorrogação, Jayson Tatum acertou um dos nove arremessos de quadra, sendo todos os cinco de três.

“Nós tivemos muitos arremessos que seriam feitos pelos caras certos, mas eu senti que eram boas tentativas. No entanto, olhando agora, acho que a gente devia ter infiltrado mais. Afinal, erramos muitos hoje”, disse Tatum.

