OG Anunoby comanda virada do Knicks sobre o Celtics

Em um jogo marcado por uma grande recuperação, OG Anunoby comandou a vitória do New York Knicks sobre o Boston Celtics por 108 x 105 nesta segunda-feira. O time de New York chegou a ficar 20 pontos atrás, mas buscou a recuperação com 29 pontos do ala.

Do outro lado, o Celtics decepcionou com muitos erros nas tentativas de três pontos. Foram 15 acertos em 60 arremessos no total. A dupla Jayson Tatum e Jaylen Brown combinaram para apenas 5-25 do perímetro.

O jogo

O primeiro quarto foi marcado pelo equilíbrio e por Jayson Tatum. Inspirado, o astro do Celtics anotou 13 pontos nos primeiros 12 minutos de jogo. Assim, foi responsável por manter os donos da casa no jogo depois de um início ruim de seus companheiros.

Menos dependente de suas estrelas, o time de Nova York conseguiu dividir as tarefas ofensivas no primeiro período. Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e Miles McBride fizeram seis pontos cada para o Knicks, enquanto o Celtics lutava para seguir na liderança. No fim, o pivô ainda roubou uma bola de Tatum, mas não conseguiu soltar a bola antes do fim do quarto, que terminou 26 x 25 para o Celtics.

Se o primeiro quarto foi marcado pelo equilíbrio, o Celtics mostrou sua força no segundo. Dessa vez, Jaylen Brown comandou o show dos donos da casa, anotando 14 pontos no período. Muito bem ofensivamente e pressionando na defesa, o Celtics dominou os seis minutos finais. Dessa maneira, abriu 16 pontos de vantagem antes do intervalo.

Do outro lado, o Knicks sofreu com Towns no banco. O pivô, com três faltas, jogou apenas nove minutos no primeiro tempo. Sua ausência permitiu que o Celtics dominasse os rebotes e conseguisse a confortável vantagem.

A boa vantagem não diminuiu o ímpeto do Celtics na volta do intervalo. Com uma defesa sufocante, a equipe dificultou a vida do Knicks, que fez apenas sete pontos nos primeiros seis minutos de terceiro quarto. Do outro lado, Derrick White e Jrue Holiday fizeram do perímetro. Boston abriu 20 de vantagem e Tom Thibodeau foi obrigado a parar o jogo.

O Knicks melhorou após o tempo técnico, conseguindo anotar nove pontos em sequência. Tatum respondeu para o Celtics, mas era mesmo o momento do time de New York. Brunson e Anunoby chamaram o jogo e deixaram o placar 81 x 75 para Boston. Nos últimos segundos, Al Horford ainda conseguiu do perímetro para levar o jogo com nove pontos de diferença para o quarto período.

Quarto período

A boa sequência do terceiro quarto animou o Knicks. Logo nos primeiros minutos do quarto período, o time de New York fez duas bolas do perímetro para deixar a diferença em apenas um ponto. O Celtics respondeu com lances livres de Brown, mas o Knicks empatou o jogo com enterrada de OG Anunoby.

O jogo, então, voltou a ficar equilibrado. As equipes trocaram cestas e em bola tripla de Brunson, o Knicks assumiu a liderança pela primeira vez desde o início do segundo quarto. Durou pouco, já que White deixou o placar em 98 x 97 para os donos da casa.

Jogo empatado em 100 pontos para cada lado e 28 segundos no relógio. Posse do Celtics, mas Tatum erra o arremesso da vitória. A chance, então, vai para o Knicks com cinco segundos. Brunson parte para a bandeja, mas também não converte. Assim, o jogo vai para a prorrogação.

Prorrogação

Assim como boa parte do jogo, o Celtics forçou as bolas do perímetro sem sucesso. Então, o Knicks aproveitou os arremessos errados do rival para abrir 108 x 102 no placar. Brown, por fim, acertou do perímetro, e diminuiu a desvantagem de Boston para três.

Com 20 segundos no relógio, Hart errou arremesso para o Knicks. No desespero, o Celtics não conseguiu nem tentar o arremesso de empate. Mikal Bridges roubou a bola de Brown com três segundos no relógio e garantiu, assim, a vitória do Knicks no jogo 1.

(1) New York Knicks 108 x 105 Boston Celtics (0)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 29 4 5 2 0 OG Anunoby 29 4 3 1 0 Karl-Anthony Towns 14 13 0 1 0 Josh Hart 14 11 3 2 0 Miles McBride 11 2 1 1 0

Três pontos: 17-37 (Anunoby.: 6-11)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 23 16 6 2 1 Jaylen Brown 23 7 5 0 0 Derrick White 19 11 2 0 2 Jrue Holiday 16 6 3 1 0 Payton Pritchard 13 3 1 0 0

Três pontos: 15-60 (White.: 5-16)

