Jalen Brunson abre o jogo antes de série contra o Celtics

Jalen Brunson será a grande esperança do New York Knicks para o jogo 1 contra o Boston Celtics, na próxima segunda-feira (5). O armador, aliás, deve ser a chave para o Knicks ir bem no restante dos playoffs. Afinal, na primeira rodada, contra o Detroit Pistons, ele foi o único do time com médias superiores a 20 pontos por jogo. Ainda foi dele a bola que acabou com a série, acertando um arremesso triplo. Às vésperas do embate contra o Celtics, Brunson falou sobre a mentalidade que a equipe precisa.

“(A vitória contra) o Pistons foi legal, mas vamos pensar na segunda rodada agora”, disse. “Não é hora de ficar comemorando”.

Para a série contra o Celtics, Brunson deve ter vida mais difícil. Afinal, contra o Pistons, ele conseguiu superar os bons, mas pouco experientes defensores de Detroit. Boston, porém, conta com Derrick White e Jrue Holiday, dois dos melhores da liga no quesito. Holiday, contudo, está sofrendo com uma lesão na coxa e ficou de fora das últimas duas partidas contra o Orlando Magic. Para enfrentar o Knicks, ele ainda é dúvida, então.

A série de Brunson contra o Pistons foi histórica. Ele igualou Michael Jordan em jogos com ao menos 40 pontos e cinco assistências em jogos fora de casa que fecharam uma série. Em 2024, aliás, ele fez um feito similar, ao marcar 41 pontos e 12 assistências, na casa do Philadelphia 76ers, para também classificar New York.

O único jogador com dois jogos de 40 pontos ou mais e, pelo menos, cinco assistências em vitórias fora de casa que fecharam séries foi Michael Jordan. Assim, Jalen Brunso alcançou um patamar exclusivo com a camisa do Knicks.

Ele sabe que o jogo contra o Celtics será mais difícil, mas Jalen Brunson não demonstrou medo dos adversários. Isso porque ele diz estar preparado com situações de alta pressão.

“Trata-se de mantermos a calma e o controle. É claro, queremos isso durante todo o jogo, mas é ainda mais importante no final. Todos nós nos apoiamos e sabemos o que queremos fazer. E sou muito grato aos meus companheiros de equipe e treinadores”, disse Brunson sobre a capacidade do time de vencer jogos apertados.

A série contra Boston vai começar na próxima segunda-feira, na casa do Celtics. A equipe ainda busca confirmar a disponibilidade de Holiday, mas no pior dos casos ele deve voltar durante a série.

