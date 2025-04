Boletim de rumores e trocas da NBA (16/04/2025)

Bem-vindo à edição de 16 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Quatro times se interessam em Bradley Beal “de graça”

Uma das várias mudanças do Phoenix Suns na offseason deverá ser a saída de Bradley Beal. A franquia vai retomar os esforços para trocá-lo, mas a tendência é que tenham que dispensá-lo. E, apesar de nenhum time querer gastar ativos para adquiri-lo, uma contratação como agente livre já é outra história. Segundo John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, quatro equipes se interessam pelos serviços do veterano.

O insider indicou que Denver Nuggets, Golden State Warriors, Miami Heat e San Antonio Spurs monitoram a situação. São times que, a princípio, já mostraram interesse no ala-armador no passado. No entanto, ele reforça que os quatro não entrarão em conversas para uma troca com o Suns. Gambadoro atuou que, em um novo contrato, Beal deve receber ofertas de exceção salarial média da liga (US$14 milhões).

Nets terá que fazer alto investimento por Cam Thomas

Cam Thomas é o principal agente livre do Brooklyn Nets na offseason que está por vir. A aposta geral é que o pontuador vai seguir na equipe, mas isso não significa que será um negócio simples. Até porque os nova-iorquinos vão ter que abrir os cofres para mantê-lo. De acordo com Brian Lewis, do jornal New York Post, dirigentes creem que o jogador vai receber US$20 milhões anuais em um novo vínculo.

Durante as entrevistas finais da temporada do Nets, o ala-armador “despistou” sobre os rumos da renovação de contrato. “Ser agente livre, a princípio, não é nada demais para mim. Não fico empolgado ou intimidado, pois conheço o meu valor. Sei o quanto valho. Vamos ver como tudo evolui, mas entendo o que ofereço para o time”, disse Thomas.

Quentin Grimes sinaliza querer renovar com o Sixers

A temporada do Philadelphia 76ers foi um fracasso, mas a aquisição de Quentin Grimes foi um ponto positivo. Um brilho, em síntese, no meio do caos. O ala-armador chegou à franquia em fevereiro e registrou média de quase 22 pontos nesse fim de temporada. O time deve tratar a renovação do seu contrato como prioridade. E ele também quer ficar.

“Antes de tudo, eu estou bem confortável por aqui. Não tenho do que reclamar sobre o meu tempo aqui, por enquanto. Posso me ver a longo prazo nessa equipe. Eu vejo um futuro aqui, mas sei que a NBA é um negócio. Então, entendo que nunca há garantia”, ponderou o atleta de 24 anos, que disputou 28 partidas pelo Sixers na campanha.

Antes de extensão, Nuggets estudou trocar Jamal Murray

A extensão prévia do contrato de Jamal Murray foi uma pequena novela na offseason passada. A negociação se arrastou por vários meses por causa da condição física do jogador e a sua participação nas Olimpíadas. Mas, nos bastidores, houve um terceiro motivo para a demora. Segundo Bennett Durando, do jornal Denver Post, a equipe estudou negociar o armador antes de fechar acordo.

“Calvin Booth [ex-GM] acreditava que mais sacrifícios seriam necessários para vencer um segundo título. Por isso, chegou a explorar cenários de troca com Jamal antes da temporada”, revelou o jornalista. No fim das contas, o time deu um alongamento de US$208 milhões por quatro temporadas para o atleta. Esse acerto começa a vigorar assim que essa temporada acabar.

Murray teve uma temporada de altos e baixos com o Nuggets. Além disso, sofreu uma lesão e foi desfalque em vários dos últimos jogos do time. Ele registrou médias de 21,4 pontos e 6,0 assistências em 67 partidas na campanha regular.

Em transição

– O ala-armador Braxton Key, para começar, pode atuar pelo Golden State Warriors na pós-temporada. A equipe converteu o contrato two-way do atleta em um vínculo efetivo e, com isso, confirmou a sua elegibilidade nos playoffs.

– Andre Drummond, enquanto isso, já avisou que vai seguir no Sixers na próxima temporada. O veterano pivô tem uma opção de extensão automática em seu contrato e confirmou durante entrevista coletiva que quer ficar na Philadelphia.

– Por sua vez, o MVP da temporada da G League já está confirmado no elenco do Boston Celtics para os playoffs. O armador JD Davison teve o seu vínculo two-way convertido para um regular antes do fim da temporada regular.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 16/04, você lembra de Isaiah Wong? Pois o ex-armador do Charlotte Hornets assinou um contrato de três anos com os lituanos do Zalgiris Kaunas.

