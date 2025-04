Julius Randle revela se quer renovar contrato com Timberwolves

O contrato garantido de Julius Randle com o Minnesota Timberwolves chega ao fim nesta temporada. O ala-pivô, que chegou ao time na offseason passada, tem uma opção de US$ 30 milhões para seguir em 2025/26. Porém, os rumores não indicavam se ele aceitaria ou não o último ano do acordo.

Ao YouTube do Timberwolves, no entanto, Randle resolveu dar sua resposta. Segundo o jogador, ele se sente em casa em Minnesota e deseja seguir na franquia. Assim, deve aceitar a opção contratual para a próxima temporada.

“De cima a baixo, a franquia tem sido incrível. Eu adoro jogar com esses caras. A minha família está se adaptando muito bem a cidade. A gente ama o bairro onde mora. Amamos nossa casa. Meus filhos estão adorando Minnessota. E, do ponto de vista do basquete, eu adoro jogar aqui. Então, sabe, eu amo estar aqui”, afirmou Julius Randle.

Publicidade

Randle chegou ao Timberwolves antes do início desta temporada. O ala-pivô fez parte do negócio que levou Karl-Anthony Towns ao New York Knicks.

De início, Julius Randle não teve sucesso pelo Timberwolves e estava distante de um novo contrato. Com ele na rotação, o time finalista do Oeste no ano passado sofreu e chegou a figurar fora das dez primeiras posições. Assim, até a trade deadline, a diretoria cogitava trocá-lo com alguma equipe da NBA.

Publicidade

Leia mais!

Julius Randle, porém, mudou seu comportamento a partir das notícias. Enquanto nos tempos de Knicks era um pontuador, ele passou a ser um pontuador secundário. Assim, o Wolves voltou a vencer na NBA.

“É uma função diferente. No entanto, tudo se resume a vencer. O que quer que esse time precise, se essa é a melhor versão que nos ajuda a ganhar, então, eu quero fazer isso toda noite. Não estou preocupado em pontuar. Eu sei que posso, mas não é o que me preocupa. O que importa a energia, coesão e união do Timberwolves”, completou Randle.

Publicidade

Com a mudança no estilo de jogo, Randle tem contribuído com o Timberwolves em 2024/25. Em 65 jogos, o ala-pivô tem médias de 18.7 pontos, sete rebotes e 4.7 assistências, além de 33.2% de aproveitamento nos arremessos de três. Assim, é um dos pilares do time que busca a vaga nos playoffs do Oeste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA