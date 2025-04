Boletim de rumores e trocas da NBA (08/04/2025)

Bem-vindo à edição de 08 de abril do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Marcus Smart desconversa sobre possível saída do Wizards

A tendência é que, assim que a temporada acabar, o Washington Wizards explore trocas pelos veteranos do seu elenco. E, certamente, isso vai incluir Marcus Smart. O armador chegou à franquia na trade deadline, mas não deve estar nos planos de longo prazo da equipe em reconstrução. É provável que ele tenha consciência disso. Ele dá a entender, no entanto, que não vai assumir um papel ativo em sua saída.

“Nos últimos anos, eu vi e encarei situações que não esperava. Isso não é legal, mas, ao mesmo tempo, te dá clareza. No fim das contas, você só controla o que pode controlar. Acho que, por vias tortas, estou no lugar em que deveria nesse momento da carreira. E como disse, a partir daqui, estou consciente de que só controlo o que posso controlar”, refletiu o especialista defensivo.

Pacers estaria decidido a renovar vínculo de Myles Turner

Myles Turner deve ser um dos agentes livres mais badalados de uma offseason que se projeta “esvaziada”. Ao mesmo tempo, vários analistas apostam que o Indiana Pacers vai começar a controlar os seus gastos com uma folha salarial inchada. Então, ao que tudo indica, chegou a hora do pivô ir embora, né? Talvez, não. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, a franquia quer renovar com o titular.

“A questão financeira pode ser um problema em longo prazo para Indiana. Mas o time não está pronto para deixar Myles ir embora como agente livre. Tanto que, durante a trade deadline, avisou todos os interessados que não estava interessado em troca. A prioridade, a princípio, é mantê-lo em seu elenco depois da atual temporada”, cravou o jornalista.

Knicks fecha contrato com PJ Tucker até fim da temporada

PJ Tucker, como esperado, está confirmado no elenco do New York Knicks até o fim da temporada. Depois de dois contratos de dez dias, os nova-iorquinos deram um vínculo garantido para o veterano ala-pivô. Segundo Shams Charania, da ESPN, esse contrato também inclui uma opção de extensão para o time na próxima temporada.

O jogador de 39 anos aceitou ficar na equipe mesmo com a falta de espaço na rotação. Ele só entrou em quadra em uma partida e, como resultado, só atuou por dois minutos depois de quase um mês como parte do elenco. A aposta geral é que Tucker siga sem jogar, mas o Knicks valoriza a sua presença experiente dentro do vestiário.

Dirigentes questionam interesse por Ja Morant entre times

Uma possível troca envolvendo Ja Morant era algo que nem nos passava pela cabeça até algum tempo. Mas, com todos os seus problemas de conduta e mudanças no Memphis Grizzlies, a situação mudou. Os rumores aumentaram em torno do nome do armador, mas algo pode acontecer mesmo? Segundo Sam Amick, do site The Athletic, essa possibilidade é bem remota por mais motivos do que se imagina.

“Em fevereiro, o GM da franquia negou com veemência que Ja pudesse ser trocado. Mas dois executivos da liga também me disseram para ter dúvidas sobre o possível interesse no mercado. Demitir o técnico pouco antes dos playoffs não vai reduzir as dúvidas sobre o futuro da organização. E, com isso, começa-se a questionar se Ja vai querer ficar lá por muito tempo”, especulou o jornalista.

Morant tem contrato garantido com o Grizzlies até 2028 com salário médio acima dos US$40 milhões anuais. Por isso, teria pouco controle sobre o seu futuro imediato. Ele registra médias de 22,9 pontos, 4,2 rebotes e 7,3 assistências nessa temporada.

Em transição

– Chuma Okeke, para começar, é o mais novo reforço do Cleveland Cavaliers. Depois de passagem rápida pelo Philadelphia 76ers, o ala-pivô fechou contrato para ficar com última vaga no elenco dos líderes do Leste.

– O ala-armador Kendrick Nunn, enquanto isso, segue em alta no basquete europeu. E com novo contrato agora. Ele até recebeu sondagens da NBA, mas renovou vínculo com o Panathinaikos para ser o jogador mais bem pago do continente.

– Por sua vez, o arremessador Cole Swider vai continuar no elenco do Toronto Raptors para os próximos jogos. Os canadenses, no último fim de semana, decidiram estender o contrato de dez dias com o ala pelo resto da temporada.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 08/04, você lembra de Jack White? Pois o ex-ala do Denver Nuggets vai reforçar o tradicional Bayern de Munique até fim da atual temporada.

