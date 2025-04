Troca de Kevin Durant: Cinco times estão na mira do craque

De acordo com Shams Charania, da ESPN, cinco times da NBA deverão tentar uma troca pelo Kevin Durant. Durante participação no Pat McAfee Show, o jornalista revelou que o astro vai trabalhar em conjunto com o Phoenix Suns por uma negociação nesta offseason. O astro de 36 anos, que tem vínculo até 2026, vai receber US$54,7 milhões em salários na próxima campanha. No entanto, com o iminente fracasso do Suns, os dias do atleta no Arizona estão contados.

Segundo o insider, Durant tem uma lista de destinos preferidos. Nesse caso, são times que demonstraram interesse nele há dois meses. Charania conta ainda que, na última trade deadline, o craque, inclusive, deu o sinal verde para ser trocado para uma das seguintes equipes: Houston Rockets, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, New York Knicks e San Antonio Spurs. Dessa forma, a expectativa é que as conversas com essas franquias sejam retomadas ao final da temporada.

Além disso, Charania informa que o Suns espera obter um retorno considerável por Durant. Outro detalhe citado pelo jornalista é o desempenho dos times nos playoffs deste ano. Afinal, o astro deverá priorizar a troca para um contender. Nesse caso, Rockets, Timberwolves e Knicks são as equipes mais confiáveis. O Spurs, por sua vez, pode ser considerado um azarão, já que não vai disputar o mata-mata.

Outros times como Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies também queriam uma troca por Kevin Durant. Entretanto, nenhum deles foi citado por Charania. Ou seja, seriam carta fora do baralho em uma negociação pelo veterano.

Bicampeão da NBA pelo Golden State Warriors (2017 e 2018), Durant chegou ao Suns há dois anos, após uma troca com o Brooklyn Nets. Desde então, o craque deixou claro que tem o objetivo conquistar mais um título.

Dono da maior folha salarial da NBA, o time de Phoenix é uma decepção nesta temporada. Até o momento, o time ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está fora até da classificação para o play-in. Portanto, uma eventual ausência na pós-temporada, seria um fiasco.

Mesmo com o fracasso do Suns, Durant tem ótimos números na campanha: 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências. Além disso, está acertando quase 53% dos arremessos de quadra e 43% das bolas de três.

Rockets favorito?

Dentre os times preferidos por Kevin Durant, o Rockets é o favorito a fechar uma troca com o Suns. De acordo com Chris Mannix, da Sports Illustrated, o craque teria uma preferência pelo time do Texas por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21. Na ocasião, Udoka era um dos assistentes de Steve Nash.

“Não é segredo que o Suns trocará Durant na offseason. Mesmo perto dos 37 anos, ele segue com um valor alto. Eu acho que ele quer acabar em Houston. Aliás, se o Rockets quisesse Durant na trade deadline, ele teria ido para lá. Ele tem muito respeito por Ime Udoka. Enfim, Durant pode ser a peça que falta para transformar o Rockets”, disse Mannix.

Além disso, o time texano possui controle sobre três escolhas de primeira rodada do Suns (2025, 2027 e 2029). Portanto, seria o parceiro ideal em uma troca por Durant. Segundo Duane Rankin, do portal Az Central, a franquia do Arizona espera recuperar as picks e adicionar um jovem talentoso no negócio. O ala-pivô Jabari Smith, por exemplo, se encaixa nesse perfil.

“O retorno ideal em uma troca por Durant seria recuperar três escolhas de primeira rodada. Além disso, o Suns espera receber ao menos um jovem jogador como parte de um acordo entre várias equipes. O objetivo é ficar abaixo do segundo nível de multas”, informou o jornalista.

Por fim, vale lembrar que Kevin Durant jogou na Universidade do Texas antes de ir à NBA. Então, Houston é visto com bons olhos por seu staff.

