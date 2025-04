NBA: Kevin Durant estaria aberto a permanecer no Suns

Envolvido em diversos rumores de troca na última trade deadline da NBA, Kevin Durant estaria aberto a permanecer no Phoenix Suns. Pelo menos é o que garante Logan Murdock, do portal The Ringer. Segundo o jornalista, há a possibilidade de que o veterano não seja negociado nesta offseason. O astro de 36 anos, que tem vínculo até 2026, vai receber US$54,7 milhões em salários na próxima campanha.

Além disso, Durant será elegível para uma extensão contratual com o Suns a partir de julho. Nesse caso, o acordo seria válido por dois anos. O atleta, por sua vez, teria direito a cerca de US$122 milhões em salários.

“Então, as portas não estão fechadas sobre o retorno de Durant ao Suns na próxima temporada. Fontes da liga sugerem que Durant, que será elegível para uma extensão nesta offseason, estaria aberto a um retorno. O próximo mês, inclusive, deverá revelar se ainda há algo para aprender sobre esse time”, disse Murdock.

Maior cestinha da história do Suns, Devin Booker afirmou que ficaria animado em continuar jogando com Kevin Durant, seu ídolo na NBA. No entanto, o camisa 1 de Phoenix entende que a liga é um negócio. Desse modo, a franquia pode explorar cenários de troca envolvendo o veterano.

“Claro que eu quero continuar jogando ao lado dele. A equipe está em uma situação difícil. Então, essa é a NBA hoje. Mas, acho que Kevin também entende o negócio. Afinal, quando as coisas não estão indo bem, as pessoas vão explorar opções. Enfim, você vê o moral dele, como ele se sente em relação à cidade”, revelou Booker.

Bicampeão da NBA pelo Golden State Warriors (2017 e 2018), Kevin Durant chegou ao Suns há dois anos, após uma troca com o Brooklyn Nets. Desde então, o craque deixou claro que tem o objetivo conquistar mais um título.

Dono da maior folha salarial da NBA, o time de Phoenix é uma decepção nesta temporada. Até o momento, o time ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está fora até da classificação para o play-in. Portanto, uma eventual ausência na pós-temporada, seria um fiasco.

Para piorar, Kevin Durant sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e, assim, pode desfalcar o Suns no restante da fase regular da NBA. A lesão ocorreu no duelo contra o Houston Rockets, no último domingo (30). Portanto, esse pode ser sido o último jogo do ala pela equipe de Phoenix. O Rockets, aliás, é um dos candidatos mais fortes em uma troca por Durant.

Em 2024/25, Durant disputou 62 jogos pelo Suns. Ou seja, para não ficar de fora das premiações da NBA, teria que atuar em pelo menos três partidas. O detalhe é que o time de Phoenix só tem mais sete duelos pela frente.

Mesmo com o iminente fracasso do Suns, Durant tem ótimos números na campanha: 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências. Além disso, está acertando quase 53% dos arremessos de quadra e 43% das bolas de três.

Durant será trocado na offseason?

Se para Logan Murdock ainda há chance de que Kevin Durant siga sua carreira no Suns, na próxima temporada da NBA, outro jornalista enxerga outro cenário. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a franquia vai negociar o astro nesta offseason. Portanto, o veterano terá uma nova equipe no segundo semestre.

“KD sabe que será trocado. O Suns também. E o resto da liga sabe disso. Com toda a sinceridade, essa não é uma situação controversa. Afinal, o Suns está com uma campanha abaixo de 50%. Além disso, a franquia tem uma folha salarial de US$230 milhões. Sem contar os mais de US$100 milhões em multas. Enfim, realmente acredito que Durant e Suns trabalhem juntos na offseason por uma troca”, afirmou Windhorst.

Caso decida deixar o Suns, Kevin Durant deverá priorizar a troca para um contender da NBA. Ou seja, um time que seja forte o suficiente para brigar pelo título. Na última trade deadline, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves conversaram com o Suns sobre uma possível negociação. Além disso, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Miami Heat e San Antonio Spurs teriam interesse no veterano.

