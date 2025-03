Por técnico, Rockets seria favorito em troca de Kevin Durant

De acordo com Chris Mannix, da Sports Illustrated, o Houston Rockets é o favorito na troca por Kevin Durant. O astro não deve seguir no Phoenix Suns ao final da temporada 2024/25 da NBA. Desse modo, por conta do técnico Ime Udoka, ele teria uma preferência pelo time do Texas.

“Não é segredo que o Suns trocará Durant na offseason. Ele ainda tem um ano de contrato e, mesmo perto dos 37 anos, continua tendo um valor alto. Eu acho que ele quer acabar em Houston. Se o Rockets quisesse Durant na trade deadline, ele teria ido. Ele tem muito respeito por Ime Udoka e poderia ser a peça que falta para transforma a equipe”, disse Mannix.

Kevin Durant trabalhou com Udoka na temporada 2020/21 da NBA. Na época, o treinador era assistente técnico no Houston Rockets. Depois, ele se tornou técnico do Boston Celtics, onde ficou até ser demitido por relacionamento impróprio com uma funcionária da equipe.

Ainda na época do Celtics, Udoka buscava uma troca por Durant. No entanto, o movimento não aconteceu. Quando chegou ao Rockets, assim, o treinador voltou a tentar adicionar o camisa 35 ao seu elenco.

Desse modo, o Rockets se movimentou na offseason passada para conseguir a troca por Kevin Durant. Na época, a franquia fez uma troca de escolhas de Draft com o Brooklyn Nets. No negócio, o time do Texas devolveu ao time de New York as picks de 2025 e 2026, enquanto recebeu as seleções do Suns de 2027 e 2029.

A ideia do Rockets era usar as escolhas do Suns para a troca pelo astro. Elas, inclusive, foram enviadas ao Nets na troca que levou Durant a Phoenix. Porém, o negócio não avançou durante a agência livre passada e Houston manteve as seleções do time de Arizona.

Dessa vez, porém, o Suns deve enfim abrir mão do craque. Após Durant decidir permanecer no prazo de troca da NBA, a campanha ruim da franquia deve forçar um novo pedido na offseason. Assim, de acordo com Duane Ranking, do Az Central, Phoenix até definiu um preço pelo jogador.

“O retorno mais ideal em uma troca por Durant seria recuperar três escolhas de primeira rodada. Além disso, a franquia espera um jovem jogador como parte de um acordo entre várias equipes, com o objetivo de ficar abaixo do segundo nível do teto salarial”, informou o jornalista.

