Para Erik Spoelstra, Heat merecia vencer jogos que perdeu

O Miami Heat atravesse a pior sequência de jogos na era Erik Spoelstra. A franquia não vence há nove partidas e ocupa a décima posição do Leste, sob ameaça de não classificar aos playoffs da NBA. O técnico, enquanto isso, ainda busca uma saída para o time e tenta salvar o resto da temporada.

A derrota mais recente de Spoelstra no Heat foi para o Detroit Pistons. Dentro de casa, a franquia viu um game-winner de Cade Cunningham deixar o placar em 116 a 113. O revés, assim, foi o quinto dos últimos nove onde Miami perdeu por cinco pontos ou menos. Algo que o técnico lamentou.

“Eu digo isso o tempo todo: você sempre quer manter sua equipe em uma posição digna de vencer. E essa é a parte difícil das últimas seis semanas. Sentimentos que somos dignos de vencer, mas não estamos conseguindo uma vitória. Isso torna tudo mais difícil”, disse Erik Spoelstra.

O Heat, de fato, tem buscado vencer os jogos. Das nove derrotas atuais, por exemplo, em seis a franquia chegou a liderar no último período. Desse modo, é evidente a dificuldade do elenco atual em conseguir manter a frente no placar.

No entanto, não são todos os jogos que Erik Spoelstra acha que o Heat poderia ter vencido. Na sequência atual, afinal, Miami sofreu duras derrotas para Memphis Grizzlies e New York Knicks. Para o time do Oeste, a franquia perdeu por 34 pontos. Contra o rival do Leste, enquanto isso, por 21 pontos.

Fizemos dois jogos terríveis contra Memphis e New York. No resto, demos tudo de nós. Talvez, não estejamos jogando bem, não estejamos finalizando bem, cometendo erros, inclusive eu. Porém, em termos de esforço para ter melhores chances de vencer, sinto isso no meu coração. Toda minha experiência mostrou que é uma questão de sensação, o que torna esse momento difícil”, acrescentou.

Para sair da sequência de nove jogos com derrotas, o Heat volta à quadra nesta sexta-feira (21), contra o Houston Rockets. O desafio, aliás, será grande, uma vez que o adversário do Oeste vem de oito vitórias. Além disso, o time de Miami tem um recorde de 8-27 contra rivais de campanha positiva.

Por fim, a franquia tem 29 vitórias e 40 derrotas na atual temporada. Assim, o Heat ocupa a décima posição do Leste, com vantagem de 5.5 jogos em relação ao Toronto Raptors, primeiro time fora da zona de play-in.

