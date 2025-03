“Lakers queria revanche contra Celtics”, revela Pau Gasol

Em participação no podcast Knuckleheads, Pau Gasol relembrou as finais da NBA de 2008 entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Na ocasião, sua equipe foi superada por 4 a 2 na série decisiva. Sob o comando de Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett e Rajon Rondo, o Celtics faturou seu 17º título. No entanto, o gosto amargo da derrota fez a mentalidade do espanhol e seu time mudar nos próximos anos.

“Foi difícil. Nós estávamos tentando absorver, mas você tem que sentir a dor. Deve doer. Então, depois do jogo, no vestiário, entrando no ônibus, nós não conseguíamos nos mover. A vontade era de descer do ônibus e começar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, era preciso absorver esse sentimento para o próximo ano. Isso faz parte”, relembrou o ex-pivô.

Na temporada 2007/08, o Lakers teve a terceira melhor campanha geral com 57 vitórias. Enquanto isso, o Celtics foi o time com mais triunfos na fase regular (66) e coroou o desempenho nos playoffs. No entanto, para Kobe Bryant, mesmo com os bons números, o ano do Lakers foi um fracasso por terminar sem título.

Meses depois do revés para o Celtics, o ídolo do Lakers encontrou Pau Gasol na final das Olimpíadas de Pequim. Os Estados Unidos faturaram o ouro após a derrota histórica para a Argentina em Atenas 2004. Então, esse foi mais um episódio relembrado pelo astro espanhol. Ele relatou que a vitória de Bryant com a seleção ajudou o Lakers na temporada seguinte de NBA.

“Jogamos a final das Olimpíadas e, algumas semanas depois, eram os treinos de pré-temporada da NBA. No primeiro dia, Kobe colocou sua medalha de ouro no meu armário. Foi tudo muito intencional. Ele estava tentando me colocar no estado de espírito certo. Então, com isso, ele quis me dizer: ‘você perdeu contra o Celtics e perdeu contra nós em Pequim. Não vamos deixar você ter três derrotas seguidas'”, contou Gasol.

Foi assim que o sentimento de vingança tomou o Lakers de 2008/09. Sentido com a derrota para o maior rival, fez outra grande campanha rumo às finais. Entretanto, dessa vez, o Celtics ficou pelo caminho. Afinal, caiu nas semifinais do Leste para o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Mas o Orlando Magic de Dwight Howard levou a melhor contra o Cavs na conferência. Portanto, foi contra o time da Flórida que Los Angeles foi à decisão e venceu o título. A série terminou 4 a 1.

E não parou por aí. Em 2009/10, o Lakers voltou às finais. Dessa vez, conseguiu sua esperada revanche contra o Celtics. Novamente o time de Gasol e Bryant teve a terceira melhor campanha geral. Por outro lado, o Celtics não teve o mesmo brilho dos últimos anos, terminando como o nono time com mais vitórias. Mesmo assim, avançou a mais uma decisão.

Então, foi a chance do Lakers dar o troco e Gasol faturar seu segundo título na NBA. O time de Los Angeles venceu o rival por 4 a 3 e o espanhol fez grande série. Ele terminou com médias de 18.6 pontos, 11.6 rebotes e 2.6 tocos por jogo. Kobe Bryant, por sua vez, foi eleito MVP das finais.

