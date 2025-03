Boletim de rumores e trocas da NBA (17/03/2025)

Bem-vindo à edição de 17 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

D’Angelo Russell não se vê “no controle” de agência livre

Ser agente livre irrestrito, a princípio, é a chance de um jogador da NBA direcionar o seu destino competitivo. D’Angelo Russell, no entanto, não vê a situação tão clara assim. O armador prepara-se para testar o mercado sem restrições pela primeira vez na carreira em um cenário de incertezas. Ele gostaria de renovar o seu contrato com o Brooklyn Nets, mas já entendeu que não há garantias nessa liga.

“Eu nunca fui agente livre irrestrito e, por isso, é uma sensação um pouco estranha. Mas já estive em elencos em que quase todo mundo tinha contratos no fim. Sinto que o time tem todas as ‘cartas na mão’, então creio que não estou no controle da minha situação. No entanto, tenho ser frio. Se renovarmos, ótimo. Se não, nós vamos pensar em outra solução”, projetou o atleta de 29 anos.

Finney-Smith usa Doncic como exemplo para testar mercado

A temporada do Los Angeles Lakers está a todo vapor com as suas “renovadas” chances de lutar pelo título. Mas, no caso de Dorian Finney-Smith, o presente não é tudo o que importa. Afinal, ele deve tomar uma grande decisão a tomar em breve. O seu contrato inclui uma opção de extensão para a próxima temporada no valor de US$15,3 milhões. Então, será que vale a pena testar o mercado?

“Vocês viram o que acabou de acontecer com Luka Doncic? Eu pensava que a notícia da troca era mentira até conversas com Maxi Kleber e ele me confirmar. Por isso, eu digo: você sempre precisa pensar em si mesmo primeiro. Mas a preocupação no momento é terminar essa temporada forte com o Lakers”, garantiu o especialista defensivo.

Kevon Looney deixa “porta aberta” para sair do Warriors

Quase 600 jogos em dez temporadas na NBA. Kevon Looney é jogador do Golden State Warriors desde que chegou à NBA e, assim, se tornou um dos atletas favoritos dos fãs. Mas tudo nunca esteve tão perto de mudar. O pivô vai ser agente livre ao fim da atual temporada, enquanto registra o seu menor tempo de quadra em cinco anos.

“Eu ainda não sei o que quero na agência livre, pois estou focado no momento. Só quero me manter saudável e, com isso, terminar a temporada bem. Depois, vamos ver. Você sempre quer tentar ficar na mesma franquia, mas as coisas mudam muito rápido nessa liga. Ser agente livre é sempre uma loucura, então vamos ver”, afirmou o veterano.

Nets deve fazer alto investimento para manter Cam Thomas

Como D’Angelo Russell comentou, o elenco Brooklyn Nets está cheio de agentes livres na próxima offseason. E, por enquanto, é provável que Cam Thomas seja aquele que exige o maior investimento para uma renovação. Manter o cestinha do time pode não ser uma negociação difícil, mas vai ter um alto custo. Segundo Brian Lewis, do jornal New York Post, o negócio pode custar mais de US$20 milhões anuais.

O ala-armador não esconde que, a princípio, gostaria de seguir na franquia. “Adoraria jogar aqui por mais muitos anos. Essa equipe me selecionou no draft, então sinto que temos uma conexão. Definitivamente, quero ficar aqui. Mas sei que isso é um negócio, acima de tudo. Então, vou deixar os meus agentes cuidarem disso. Posso dizer que vou ficar bem feliz se chegarmos a um acordo”, cravou o jovem jogador.

Thomas não deve atuar mais nessa temporada por causa de uma lesão na coxa. O ala-armador de 23 anos fez a melhor campanha da carreira, com médias de 24,0 pontos, 3,3 rebotes e 3,8 assistências. Todas são as maiores marcas pessoais na NBA.

Em transição

– O ala-pivô Chuma Okeke, para começar, é o novo reforço do Philadelphia 76ers. Mas, a princípio, por pouco tempo. O atleta assinou vínculo de dez dias com a franquia, que pode ser renovado pelo mesmo período.

– Lamar Stevens, enquanto isso, já está garantido no elenco do Memphis Grizzlies até o fim dessa temporada. O ala deixou uma boa impressão em dois contratos de curta duração e, assim, a equipe decidiu mantê-lo pelo resto da campanha.

– Por sua vez, o pivô Tony Bradley teve o seu vínculo de dez dias renovado pela direção do Indiana Pacers. De agora em diante, se quiser a permanência do atleta, o time deve dar-lhe um contrato garantido até o fim da temporada.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 17/03, você lembra de Christian Eyenga? Pois o ex-ala do Cleveland Cavaliers vai jogar o resto da temporada pelo Fos Provence, da França.

