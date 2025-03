Timberwolves “vetou” jovem jogador em troca por Kevin Durant

O Minnesota Timberwolves buscou a troca por Kevin Durant na trade deadline. O astro do Phoenix Suns atraiu o interesse de diversas franquias no prazo de negociações, mas a franquia teria sido uma das mais agressivas no mercado pelo camisa 35. No entanto, segundo o HoopsHype, um pedido do time de Arizona teria atrapalhado o negócio.

Para negociar Durant com o Timberwolves, o Suns queria Anthony Edwards e Jaden McDaniels. O ala-armador, porém, o principal nome atual da franquia de Minnesota, sendo que existe o desejo dele jogar com o craque de Phoenix. O camisa 3, enquanto isso, é um dos jogadores mais versáteis da sua posição e não estaria disponível.

Por fim, outro nome que o Suns pediu na troca por Durant foi Naz Reid. Atual Sexto Homem do Ano, o pivô tem médias de 14.8 pontos, 6.1 rebotes e 2.2 assistências na temporada e está no último ano de seu contrato com o Wolves. Entretanto, a franquia espera acertar um contrato de longo prazo com o atleta.

“Em vez disso, os nomes de Julius Randle e Donte DiVincenzo foram discutidos como parte da troca por Durant”, informou o HoopsHype.

Randle e DiVincenzo chegaram ao Timberwolves na troca que levou Karl-Anthony Towns ao New York Knicks. O ala-pivô, que foi a principal contrapartida no negócio, porém, não tem tido as mesmas médias dos seus últimos anos na NBA. Em 2024/25, por exemplo, ele tem 18.9 pontos, 7.2 rebotes e 4.7 assistências por jogo.

Futura tentativa

Apesar de ter fracassado na troca por Kevin Durant, o Timberwolves deve insistir pelo astro. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a equipe promete tentar mais negociações com o Suns durante a offseason de 2025. O astro tem contrato até 2025/26, mas não deve seguir em Arizona para a próxima temporada.

“O Timberwolves é uma equipe de mercado pequeno para ficar de olho na NBA”, informou Windhorst durante o Get Up. “Anthony Edwards e Durant têm uma conexão forte desde as Olimpíadas. O Wolves até tentou uma troca maluca por ele na trade deadline. Então, fiquem atentos porque a franquia deve retomar as conversas em breve”, completou.

Com o Suns em 11º no Oeste, é esperado que Kevin Durant saia na offseason. Assim, o Timberwolves acredita que a relação dele com Edwards pode ajudar na troca. Os dois, afinal, se tornaram amigos durante as Olimpíadas. Além disso, o ala-armador tem o astro como ídolo no basquete.

